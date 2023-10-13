В Україні близько 70% закладів освіти мають сховища. Так, укриттями з 28 тисяч навчальних закладів обладнали понад 19,7 тисячі, уточнив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький.

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Скільки навчальних закладів України мають укриття

Вітовецький зазначив, що сховища можуть помістити 57% учасників освітнього процесу.

Із загальної кількості закладів освіти 70% можуть працювати у офлайн-режимі. Але деякі будуть працювати у кілька змін,

– зазначив він.

Найкраща ситуація з укриттями у таких областях:

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Львівській;

Тернопільській;

Сумській;

Чернівецькій;

а також у Києві.

Натомість в областях, які розташовані ближче до лінії зіткнення, ситуація з укриттями дещо гірша, додав директор департаменту.

Зауважимо, в Україні придатними до укриття є понад 50 тисяч захисних споруд. Вони можуть забезпечити захист приблизно половині населення нашої держави.