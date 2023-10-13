В Украине около 70% учебных заведений имеют хранилища. Так, укрытиями из 28 тысяч учебных заведений оборудовали более 19,7 тысяч, уточнил директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий.

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Сколько учебных заведений Украины имеют укрытие

Витовецкий отметил, что хранилища могут разместить 57% участников образовательного процесса.

Из общего количества учебных заведений 70% могут работать в офлайн-режиме. Но некоторые будут работать в несколько смен,

– отметил он.

Лучшая ситуация с укрытиями в следующих областях:

Закарпатской;

Ивано-Франковский;

Львовской;

Тернопольской;

Сумской;

Черновицкой;

а также в Киеве.

В областях, которые расположены ближе к линии столкновения, ситуация с укрытиями несколько хуже, добавил директор департамента.

Заметим, в Украине пригодны к укрытию более 50 тысяч защитных сооружений. Они могут обеспечить защиту примерно половины населения нашего государства.