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Учеба Образование в Украине Правительство согласовало финансирование на обустройство 60 укрытий в школах
14 марта, 19:55
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Правительство согласовало финансирование на обустройство 60 укрытий в школах

Мария Волошин
Основні тези
  • Правительство Украины утвердило финансирование для 60 проектов обустройства укрытий в школах в зонах с высоким и очень высоким уровнями рисков.
  • Финансирование распределено между различными регионами, включая Киевскую, Запорожскую и Харьковскую области.

Правительство Украины утвердило финансирование 60 проектов обустройства укрытий в школах. Они расположены в общинах, относящихся к зонам с высоким и очень высоким уровнями рисков.

Их определяют в соответствии с Методикой оценки рисков безопасности в системе образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Еще в 60 школах обустроят укрытия

Перечень проектов утвердила комиссия МОН.

Распределение проектов по уровням риска такое:

  • 33 проекта – в громадах с очень высоким уровнем риска на сумму 2,19 миллиарда гривен;
  • 27 проектов – в общинах с высоким уровнем риска на сумму 1,63 миллиарда гривен.

Среди утвержденных проектов 59 в школах и 1 в профтеху.

Региональное распределение финансирования:

  • Винницкая – 1 проект;
  • Донецкая – 1 проект;
  • Кировоградская –2 проекта;
  • Николаевская – 2 проекта;
  • Черниговская –2 проекта
  • Полтавская – 3 проекта;
  • Ровенская – 4 проекта;
  • Сумская – 6 проектов.
  • Одесская – 6 проектов;
  • Днепропетровская – 7 проектов;
  • Харьковская – 8 проектов;
  • Киевская – 9 проектов;
  • Запорожская – 9 проектов.

В ведомстве также отметили, что еще 50 проектов, согласованных комиссией МОН, в ближайшее время перейдут на утверждение правительства.

27 проектов по завершению обустройства укрытий, начатых в 2024 году, получили дофинансирование. Это проекты, готовность которых на конец 2024 года составляла не менее 40%.


Где будут новые укрытия в школах / МОН

Напомним, что субвенция на укрытие в этом году составляет рекордные 6,2 миллиарда гривен.