Правительство согласовало финансирование на обустройство 60 укрытий в школах
- Правительство Украины утвердило финансирование для 60 проектов обустройства укрытий в школах в зонах с высоким и очень высоким уровнями рисков.
- Финансирование распределено между различными регионами, включая Киевскую, Запорожскую и Харьковскую области.
Правительство Украины утвердило финансирование 60 проектов обустройства укрытий в школах. Они расположены в общинах, относящихся к зонам с высоким и очень высоким уровнями рисков.
Их определяют в соответствии с Методикой оценки рисков безопасности в системе образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
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Еще в 60 школах обустроят укрытия
Перечень проектов утвердила комиссия МОН.
Распределение проектов по уровням риска такое:
- 33 проекта – в громадах с очень высоким уровнем риска на сумму 2,19 миллиарда гривен;
- 27 проектов – в общинах с высоким уровнем риска на сумму 1,63 миллиарда гривен.
Среди утвержденных проектов 59 в школах и 1 в профтеху.
Региональное распределение финансирования:
- Винницкая – 1 проект;
- Донецкая – 1 проект;
- Кировоградская –2 проекта;
- Николаевская – 2 проекта;
- Черниговская –2 проекта
- Полтавская – 3 проекта;
- Ровенская – 4 проекта;
- Сумская – 6 проектов.
- Одесская – 6 проектов;
- Днепропетровская – 7 проектов;
- Харьковская – 8 проектов;
- Киевская – 9 проектов;
- Запорожская – 9 проектов.
В ведомстве также отметили, что еще 50 проектов, согласованных комиссией МОН, в ближайшее время перейдут на утверждение правительства.
27 проектов по завершению обустройства укрытий, начатых в 2024 году, получили дофинансирование. Это проекты, готовность которых на конец 2024 года составляла не менее 40%.
Где будут новые укрытия в школах / МОН
Напомним, что субвенция на укрытие в этом году составляет рекордные 6,2 миллиарда гривен.