В Украине из-за войны продолжают обустраивать надежные укрытия в учебных заведениях. Так, хранилища по состоянию на ноябрь имеют уже почти 80% учебных заведений.

Глава правительства Денис Шмигаль отметил важность обеспечения, в частности, школ и садиков укрытиями. Средства на это Кабмин согласовал.

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Сколько украинских учебных заведений уже имеют укрытие

Так, в 2023 году было выделено 1,5 миллиарда гривен субвенции на строительство и обустройство укрытий. На 2024 год предполагается на эту цель уже 2,5 миллиарда гривен.

Должны максимально обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения детей. Прежде всего в прифронтовых областях, чтобы больше учеников могли учиться очно,

– отметил Шмигаль.

И добавил, что во время совещания обсудили также организацию безопасной среды в образовательных учреждениях. Речь идет об их охране полицией, тревожной сигнализации, металлодетекторах и т.д. По словам премьера, в этом году утвердили соответствующую Концепцию безопасности учебных заведений.

В украинских учебных заведениях усилят безопасность

В украинских учебных заведениях будут усиливать безопасность.

Глава МВД Украины Игорь Клименко анонсировал внедрение комплекса мероприятий.

В частности, в учебных заведениях будет находиться сотрудник полиции.

Специалистов будут отбирать по конкурсу и проверять.

Усилят в учебных заведениях и пропускной режим.

В каждом здании установят рамки и будут использовать металлоискатели.