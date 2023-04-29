Умер многолетний декан факультета журналистики ЛНУ Михаил Присяжный

Вечером 29 апреля стало известно о смерти журналиста, публициста, ученого и многолетнего декана факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко Михаила Присяжного. В свое время он возглавлял факультет более 20 лет.

Печальное известие сообщил Студенческий совет факультета журналистки Львовского национального университета имени Ивана Франко. С 2005 года Михаил Присяжный возглавлял кафедру теории и практики журналистики.

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Умер Михаил Присяжный

Ученый, публицист, профессор, кандидат филологических наук и бывший декан факультета журналистики Львовского национального университета с 1997 по 2018 год умер на 72-м году жизни.

Вечная память Михаилу Павловичу Присяжному, бывшему декану факультета журналистики, профессору и человеку с большой буквы,

– говорится в сообщении.

Михаил Присяжный в свое время прошел путь от студента тогда еще школы журналистики Львовского государственного университета до декана. Является автором многочисленных научных работ. Также он возглавлял Ученый совет факультета.

Коллега Михаила Присяжного, профессор факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко Василий Лизанчук отмечает, что покойный ученый был настойчивым и удивительным человеком, который отдавал свои знания и талант Украине и развитию украинской журналистики.

Михаил Присяжный удивительный человек. Своим добросовестным, целеустремленным, благотворительным трудом, своими добродетелью и благородством заслужил признание и уважение в Украине и за рубежом. Он журналист, публицист, учёный. Длительное время был деканом факультета журналистики нашего Львовского национального университета имени Ивана Франко, заведовал кафедрой Теории и практики журналистики. Свой талант, знание Михаил Присяжный отдавал Украине, возрождению и утверждению Украинского Национального Государства, развитию украинской журналистики, украинского языка, науки и культуры,

– подчеркнул профессор Лизанчук.

Дата и время прощания с Михаилом Присяжным пока неизвестны. О них будет сообщено впоследствии.

Наша редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Присяжного по поводу этой большой потери!