Сумну звістку повідомила Студентська рада факультету журналістки Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2005 року Михайло Присяжний також очолював кафедру теорії та практики журналістики.

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Помер Михайло Присяжний

Науковець, публіцист, професор, кандидат філологічних наук та колишній декан факультету журналістики Львівського національного університету з 1997 по 2018 роки помер на 72-му році життя.

Вічна пам’ять Михайлу Павловичу Присяжному, колишньому деканові факультету журналістики, професору й людині з великої літери,

– йдеться у повідомленні.

Михайло Присяжний свого часу пройшов шлях від студента тоді ще школи журналістики Львівського державного університету до декана. Є автором численних наукових праць. Також він очолював Вчену раду факультету.

Колега Михайла Присяжного, професор факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Василь Лизанчук відзначає, що покійний науковець був наполегливою та надзвичайною людиною, яка віддавала свої знання та талант Україні та розвитку української журналістики.

Михайло Присяжний надзвичайна людина. Своєю сумлінною, цілеспрямованою, доброчинною працею, своєю доброчесністю і шляхетністю заслужив визнання і шану в Україні та за кордоном. Він журналіст, публіцист, вчений. Тривалий час був деканом факультету журналістики нашого Львівського національного університету імені Івана Франка, завідував кафедрою Теорії і практики журналістики. Свій талант, знання Михайло Присяжний віддавав Україні, відродженню і утвердженню Української Національної Держави, розвитку української журналістики, української мови, науки і культури,

– підкреслив професор Лизанчук.