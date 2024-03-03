В УЦОКО предупредили выпускников, которые будут сдавать мультитест за рубежом

В 2024 году НМТ можно будет пройти как в Украине, так и за рубежом. Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений.

Если подробнее – во временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время прямого эфира.

Смотрите также Какие документы нужны для регистрации на НМТ в 2024 году

Как и где состоится НМТ за рубежом

Вакуленко при этом отметила, что говорить о подробном перечне городов, где будет проходить НМТ за рубежом, пока рано. Ведь окончательные договоренности о проведении оценивания УЦОКО имеет еще не со всеми странами.

Но могу утверждать, что количество центров в Польше и в Германии, где находится больше всего наших абитуриентов, позволит всем желающим в этих странах пройти оценивание,

– отметила руководительница УЦОКО.

Что должны знать участники НМТ, которые будут сдавать его за рубежом

Вакуленко также сообщила, что в целом большинство стран-партнеров, которые ранее сотрудничали с УЦОКО, готовы предоставлять места для проведения оценивания. Но, к сожалению, в некоторых странах предусмотрели меньше мест, чем на то надеялись в Украине.

Поэтому те из вас, кто находится за рубежом, учтите даты регистрации и рассмотрите возможность регистрации в первые дни проведения этой регистрации – чтобы обеспечить себе возможность пройти оценивание в ближайшем для себя населенном пункте,

– предупредила Вакуленко.

Также она попросила заранее ознакомиться с маршрутом проезда в экзаменационный центр. Ведь если вы вовремя не доедете до ТЭЦ, не сможете принять участие в оценивании и потеряете право на поступление в вуз.

Смотрите также Вскоре стартует регистрация на НМТ-2024

Когда будет регистрация на НМТ-2024