В УЦОКО предупредили выпускников, которые будут сдавать мультитест за рубежом
В 2024 году НМТ можно будет пройти как в Украине, так и за рубежом. Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений.
Если подробнее – во временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время прямого эфира.
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Как и где состоится НМТ за рубежом
Вакуленко при этом отметила, что говорить о подробном перечне городов, где будет проходить НМТ за рубежом, пока рано. Ведь окончательные договоренности о проведении оценивания УЦОКО имеет еще не со всеми странами.
Но могу утверждать, что количество центров в Польше и в Германии, где находится больше всего наших абитуриентов, позволит всем желающим в этих странах пройти оценивание,
– отметила руководительница УЦОКО.
Что должны знать участники НМТ, которые будут сдавать его за рубежом
Вакуленко также сообщила, что в целом большинство стран-партнеров, которые ранее сотрудничали с УЦОКО, готовы предоставлять места для проведения оценивания. Но, к сожалению, в некоторых странах предусмотрели меньше мест, чем на то надеялись в Украине.
Поэтому те из вас, кто находится за рубежом, учтите даты регистрации и рассмотрите возможность регистрации в первые дни проведения этой регистрации – чтобы обеспечить себе возможность пройти оценивание в ближайшем для себя населенном пункте,
– предупредила Вакуленко.
Также она попросила заранее ознакомиться с маршрутом проезда в экзаменационный центр. Ведь если вы вовремя не доедете до ТЭЦ, не сможете принять участие в оценивании и потеряете право на поступление в вуз.
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Когда будет регистрация на НМТ-2024
- Регистрация выпускников на НМТ-2024 стартует уже 14 марта.
- Продлится она до 11 апреля.
- До 15 апреля зарегистрированный участник сможет внести определенные изменения в данные в персональном кабинете.
- Также можно будет зарегистрироваться в дополнительный период – в течение 10 – 15 мая.
- Но это смогут сделать только те, кто не смог зарегистрироваться на НМТ-2024 по уважительным причинам во время основного периода.
- А также те, кто регистрировался в основной период регистрации, но получил отказ.
- Изменения можно будет внести до 19 мая.