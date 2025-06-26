Содержат ли задания НМТ по английскому языку вопросы из международных тестов

В 2025 году английский язык стал самым популярным предметом на выбор среди участников НМТ. Почти 37% участников составляют именно его.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества. Там рассказали, как разрабатывают тестовые задания по иностранным языкам и похожи ли они на задания международных языковых тестов.

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Что нужно знать о тестах по английскому языку на НМТ

В Центре говорят, что содержание заданий теста НМТ по иностранному языку соответствует Программе внешнего независимого оценивания по иностранным языкам. Ее создали с учетом Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию (уровень В1 – В2).

Тест НМТ по английскому языку состоит из двух частей: "Чтение" и "Использование языка". Они содержат 32 задания различных форм: с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов (5 заданий), на установление соответствия (11 заданий), заполнение пропусков (16 заданий).

"Чтение" проверяет умение в целом понимать содержание прочитанного аутентичного текста, находить запрашиваемую информацию в аутентичных текстах разнопланового характера, умение понимать структуру текста и определять логические связи между его частями.

"Использование языка" проверяет уровень сформированности языковых компетентностей (лексической и грамматической): умение различать значение отдельных лексических единиц в соответствии с контекстом, умение правильно использовать грамматические формы в соответствии с контекстом.

Все тестовые задания по английскому языку, которые есть в тестах НМТ-2025, разработали на основе аутентичных англоязычных текстов, доступных в открытых первоисточниках.

В УЦОКО отметили, что информация о том, что некоторые задания НМТ по английскому являются задачами экзамена IELTS, является ложной.

Ни одна из подборок тестовых заданий НМТ не содержит вопросов IELTS или других международных тестов,

– заявили в Центре.

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Ранее в УЦОКО предупредили о манипуляциях относительно обнародованных "заданий НМТ" по истории Украины в сети.