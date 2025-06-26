Директор УЦОКО назвала главный источник утечки информации НМТ-2025: как с этим борются

Утечки информации мультитеста случаются ежегодно. Что является их причиной и как может искажаться информация НМТ, рассказала руководительница.

Как происходит утечка информации из НМТ и как этому противодействуют, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Interfax-УКРАИНА".

Смотрите также Вступление-2025 – что следует знать абитуриенту: МОН предоставило рекомендации

Как происходит утечка информации НМТ

На брифинге 24 июня, в Киеве, Татьяна Вакуленко директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), заявила, что причиной утечек информации из национального мультитеста являются черновики. Их участники НМТ тайно умудряются вынести из аудитории, где проходит тестирование. Чтобы это предотвратить приняли решение забирать черновики.

С этого года мы забираем у участников черновики. Поэтому участники теряют возможность переписывать полностью условия задач и затем их распространять. Но, к сожалению, это не всегда работает. Мы видим некоторых участников, которые набирают очень много черновиков, и одну из них умудряются как-то скрывать. И это чаще всего источник таких утечек,

– прокомментировала Вакуленко.

Директор отметила, что и в дальнейшем практика забирать черновики будет продолжена. Также особый контроль над тем, чтобы участники тестирования не проносили на тестирование мобильные телефоны.

Еще один наболевший нынешний вопрос – тестирования по истории Украины. В социальных сетях распространяется информация о сложности и оторванности задач. Но причина в некачественной информации из черновиков. Поскольку задачи по истории комплексные, содержат большие фрагменты текстового или картографического материала, а потому их переписи часто становятся далекими от реальных.

Своими впечатлениями и разочарованиями от написания мультитеста нынешние выпускники делятся в соцсетях и рассказывают, оправдались ли их ожидания.

Руководительница УЦОКО отметила, что тестовые подборки, которых более 20 по каждому предмету в пределах одного года оценивания являются уникальными и повторяемость с прошлогодних тестов – не более 20 процентов.

То есть, не бывает так, чтобы тестовые задания или тестовые подборки повторялись в этом году. В тестах мы используем до 20 процентов тестовых заданий прошлых лет. Это инструмент, чтобы тесты были подобными по сложности, а во-вторых, мы поддерживаем тех абитуриентов, которые целевым образом готовятся к оценке, решают задачи предыдущих лет, и прилагают усилия, чтобы подготовиться к тесту,

– добавила директор.

Напомним, что нынешнее НМТ по истории Украины охватывает весь курс истории с древнейших времен до наших дней. Поэтому может показаться, что задания значительно сложнее.

А НМТ-2025 включал тестирование по обязательным учебным предметам: "украинский язык", "математика", "история Украины" и учебного предмета по выбору – "иностранный язык", "биология", "география", "физика", "химия", "украинская литература".