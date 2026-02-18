На выбор – четыре языка: какие темы и задания будут на НМТ по иностранным языкам

Участники национального мультитеста будут проходить проверку знаний по четырем предметам. Три будут обязательными и только один можно будет выбрать из предлагаемого перечня.

Четвертым предметом можно выбрать, в частности, иностранный язык. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Смотрите также Видеонаблюдение и металлоискатели на НМТ: к каким мерам безопасности готовиться участникам

Какие задания будут на тестировании по иностранным языкам?

Пройти проверку знаний можно будет по английскому, испанскому, немецкому или французскому языкам.

Содержание заданий по иностранным языкам будет соответствовать программе ВНО по этому предмету. Будет содержать части "Чтение" и "Использование языка".

Тест по иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому, французскому) будет содержать 32 задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа из четырех предоставленных вариантов (5 заданий);

на установление соответствия (11 заданий);

заполнение пропусков (16 заданий).



Какие задания будут на НМТ по иностранным языкам / УЦОКО

Смотрите также В тестах НМТ-2026 произошли изменения

Как будут начислять баллы?

Эти задания будут оценивать в соответствии с согласованными схемами начисления баллов. По 1 тестовому баллу участник получит за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно установленную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия, по 1 тестовому баллу – за каждый правильно указанный вариант на заполнение пропусков в тексте.

За выполнение заданий по иностранному языку можно будет получить от 0 до 32 баллов,

– акцентировали в УЦОКО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Свой результат – количество набранных баллов за правильные ответы – участники тестирования будут знать после завершения работы над УМТ. Впоследствии эти баллы переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

К слову, прошлом году украинцы критиковали однодневную модель НМТ из-за того, что она была очень изнурительной для выпускников. В частности, из-за долговременной проверки знаний. Однако заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в эфире телемарафона рассказывал, что модель тестирования в 2026 году не будут менять.

Смотрите также В тестах НМТ-2026 произошли изменения

Как будет происходить НМТ-2026?