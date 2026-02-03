Какие задания и темы будут на НМТ-2026 по истории Украины

В этом году участники НМТ будут проходить проверку знаний по четырем предметам. Одним из обязательных предметов будет история Украины.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Какие будут темы на тестировании по этому предмету – читайте дальше.

Смотрите также Какие темы и задания будут на НМТ-2026 по украинскому языку

Какие темы будут на НМТ по истории Украины?

Содержание заданий по истории Украины будет соответствовать программе ВНО по этому предмету и охватывать все темы, касающиеся истории Украины от древнейших времен до событий начала XXI века.

Тест по истории Украины будет содержать 30 заданий различных форм: с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов (20 заданий), на установление соответствия ("логические пары") (4 задания), на установление правильной последовательности (3 задания), с выбором трех ответов из семи предложенных вариантов (3 задания). Их будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО:

по 1 тестовому баллу – за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа;

по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия;

в заданиях на последовательность:

по 3 тестовых балла, если правильно будет указана последовательность всех событий (явлений, фактов, процессов и т.д.);

по 2 тестовых балла, если правильно будет указано первое и последнее события (первые и последние явления, факты, процессы и т.д.);

по 1 тестовому баллу, если правильно будет указано или первое, или последнее событие (или первое, или последнее явление, или первый, или последний факт, процесс и т.д.);

по 0 тестовых баллов, если неправильно будет указано первое и последнее события (первые и последние явления, факты, процессы и т.д.) или ответ на задание не будет предоставлен;

по 1 тестовому баллу за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных при выборе из семи предложенных вариантов.

За выполнение заданий по истории Украины можно будет получить от 0 до 54 баллов,

– сообщают в УЦОКО.

Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания теста по истории Украины) участники и участницы тестирования будут знать после завершения работы над НМТ.

По таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.



Задания и темы по истории Украины на НМТ / УЦОКО

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Как будет происходить НМТ в 2026 году?