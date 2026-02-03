Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Які будуть теми на тестуванні з цього предмета – читайте далі.

Дивіться також Які теми та завдання будуть на НМТ-2026 з української мови

Які теми будуть на НМТ з історії України?

Зміст завдань з історії України відповідатиме програмі ЗНО з цього предмета й охоплюватиме всі теми, що стосуються історії України від найдавніших часів до подій початку ХХІ століття.

Тест з історії України міститиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань), на встановлення відповідності ("логічні пари") (4 завдання), на встановлення правильної послідовності (3 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання). Їх оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО:

по 1 тестовому балу – за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді;

по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності;

у завданнях на послідовність:

по 3 тестових бали, якщо правильно буде вказано послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо);

по 2 тестових бали, якщо правильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо);

по 1 тестовому балу, якщо правильно буде вказано або першу, або останню подію (або перше, або останнє явище, або перший, або останній факт, процес тощо);

по 0 тестових балів, якщо неправильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не буде надано;

по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів.

За виконання завдань з історії України можна буде отримати від 0 до 54 балів,

– повідомляють в УЦОЯО.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з історії України) учасники й учасниці тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ.

За таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета переведуть в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.



Завдання і теми з історії України на НМТ / УЦОЯО

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?