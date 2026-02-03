Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Какие будут темы на тестировании по этому предмету – читайте дальше.

Какие темы будут на НМТ по истории Украины?

Содержание заданий по истории Украины будет соответствовать программе ВНО по этому предмету и охватывать все темы, касающиеся истории Украины от древнейших времен до событий начала XXI века.

Тест по истории Украины будет содержать 30 заданий различных форм: с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов (20 заданий), на установление соответствия ("логические пары") (4 задания), на установление правильной последовательности (3 задания), с выбором трех ответов из семи предложенных вариантов (3 задания). Их будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО:

по 1 тестовому баллу – за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа;

по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия;

в заданиях на последовательность:

по 3 тестовых балла, если правильно будет указана последовательность всех событий (явлений, фактов, процессов и т.д.);

по 2 тестовых балла, если правильно будет указано первое и последнее события (первые и последние явления, факты, процессы и т.д.);

по 1 тестовому баллу, если правильно будет указано или первое, или последнее событие (или первое, или последнее явление, или первый, или последний факт, процесс и т.д.);

по 0 тестовых баллов, если неправильно будет указано первое и последнее события (первые и последние явления, факты, процессы и т.д.) или ответ на задание не будет предоставлен;

по 1 тестовому баллу за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных при выборе из семи предложенных вариантов.

За выполнение заданий по истории Украины можно будет получить от 0 до 54 баллов,

– сообщают в УЦОКО.

Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания теста по истории Украины) участники и участницы тестирования будут знать после завершения работы над НМТ.

По таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.



Задания и темы по истории Украины на НМТ / УЦОКО

Как будет происходить НМТ в 2026 году?