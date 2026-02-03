Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Какие будут темы на тестировании по этому предмету – читайте дальше.
Какие темы будут на НМТ по истории Украины?
Содержание заданий по истории Украины будет соответствовать программе ВНО по этому предмету и охватывать все темы, касающиеся истории Украины от древнейших времен до событий начала XXI века.
Тест по истории Украины будет содержать 30 заданий различных форм: с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов (20 заданий), на установление соответствия ("логические пары") (4 задания), на установление правильной последовательности (3 задания), с выбором трех ответов из семи предложенных вариантов (3 задания). Их будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО:
по 1 тестовому баллу – за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа;
по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия;
в заданиях на последовательность:
по 3 тестовых балла, если правильно будет указана последовательность всех событий (явлений, фактов, процессов и т.д.);
по 2 тестовых балла, если правильно будет указано первое и последнее события (первые и последние явления, факты, процессы и т.д.);
по 1 тестовому баллу, если правильно будет указано или первое, или последнее событие (или первое, или последнее явление, или первый, или последний факт, процесс и т.д.);
по 0 тестовых баллов, если неправильно будет указано первое и последнее события (первые и последние явления, факты, процессы и т.д.) или ответ на задание не будет предоставлен;
по 1 тестовому баллу за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных при выборе из семи предложенных вариантов.
За выполнение заданий по истории Украины можно будет получить от 0 до 54 баллов,
– сообщают в УЦОКО.
Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания теста по истории Украины) участники и участницы тестирования будут знать после завершения работы над НМТ.
По таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.
Задания и темы по истории Украины на НМТ / УЦОКО
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
Тестирование в этом году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будет основная и дополнительная сессии тестирования.
- НМТ будет состоять из четырех предметов. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.
Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.
Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.
В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.