В НМТ по физике – изменения: какие задания будут и можно ли пользоваться справочными материалами
- УМТ по физике будет включать 22 задания различных форм, охватывая 5 тематических разделов.
- Позволят пользоваться справочными материалами.
- За выполнение заданий можно получить от 0 до 32 баллов.
Вскоре стартует регистрация на НМТ в 2026 году. Тестирование вместо этого начнется во второй половине мая.
При регистрации на мультитест участники смогут выбрать для сдачи четвертый предмет. Один из них – физика, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Какие задания будут на НМТ по физике?
Содержание заданий теста по физике будет соответствовать программе ВНО по этому учебному предмету. Будет охватывать 5 тематических разделов:
Механика;
Молекулярная физика и термодинамика;
Электродинамика;
Колебания и волны. Оптика;
Элементы теории относительности. Квантовая физика.
Тест по физике будет насчитывать 22 задания различных форм:
с выбором одного правильного ответа (14 заданий);
на установление соответствия ("логические пары") (2 задания);
с коротким письменным ответом (6 заданий).
Их будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу – за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия, по 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ.
За выполнение заданий по физике можно будет получить от 0 до 32 баллов,
– отмечают в УЦОКО.
Результат участники будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.
К слову, директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала "Освитории", что в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По физике – добавили 2 задания с выбором одного правильного ответа.
Во время выполнения заданий по физике можно будет пользоваться справочными материалами.
Как будет проходить НМТ-2026?
НМТ в этом году будет проходить в течение одного дня. Будет основная и дополнительная сессии.
Участники будут сдавать 4 предмета. Обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Каждый участник будет проходить тестирование в один день в два этапа.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты НМТ в 2026 году вносить не будут.
в 2026 году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам НМТ и 2023, 2024, 2025 годов.