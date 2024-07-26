"Уроки счастья" в украинских школах: что будут изучать ученики и будет ли это отдельный предмет

Недавно первая леди Елена Зеленская сообщила, что ученикам с сентября 2024 года в Украине будут преподавать "Уроки счастья". Для этого используют опыт США.

То есть адаптируют американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Соответствующую программу переведут на украинский язык, отметила заместитель главы Минобразования Евгения Смирнова.

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Как программа действует в США

Многие американские школы уже внедрили учебную программу Studies Weekly. Дети еженедельно получают печатные журналы, а также пользуются интерактивной платформой онлайн.

В США этот курс преподают в двух форматах: как отдельный школьный предмет или как интегративную составляющую в рамках различных дисциплин,

– пояснила Смирнова.

Ученикам помогают развивать физические, психические, социальные, академические и эмоциональные навыки. Вместо домашнего задания школьников призывают обмениваться знаниями со своими родителями и совместно погружаться в изученную тему.

Зачем детям "Уроки счастья"

В МОН убеждены, что украинским школьникам нужны такие навыки, в частности умение бороться со стрессом в условиях войны. Детям важно развивать психологическую устойчивость, ведь это основа ментального здоровья. Глава Минобразования Оксен Лисовой считает, что дети будут учиться строить отношения, критически мыслить, осознавать себя, сочувствовать, быть адаптивными к изменяющимся условиям и устойчивыми в испытаниях. Также они будут разбираться в ценностях: как они зарождаются и как их сохранить, когда на жизненном пути случаются проблемы.

МОН планирует организовать тренинги, во время которых специалисты разберут нюансы преподавания курса. Затем эти обученные тренеры будут помогать учителям внедрять "Уроки счастья" на местах.

Что будет содержать курс

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Детям на этих уроках будут рассказывать о:

построении здоровых отношений;

творчестве и умении быть "творцом своей жизни";

понимании того, что значит быть человеком ("человековедение");

умении любить, сочувствовать, жить достойно и быть свободным;

мудрость и то, как расти в ней, умение осмысливать жизнь и опыт;

ценности и то, как важно найти смысл жизни;

эмоциональную компетентность как умение понимать эмоциональные потребности и чувства – как собственные, так и окружающих;

ментальное здоровье и как о нем заботиться.

А еще американский курс дополнят "украинским контекстом" и упоминаниями об украинской культуре. Например, со школьниками будут говорить о чувствительных темах, например вынужденное перемещение на фоне войны, травля, переживание травматических событий.

Это будет это отдельный предмет?

Нет, материалы курса интегрируют через другие школьные предметы. "Уроки счастья" МОН планирует внедрить для дошкольников и школьников 1 – 7 классов. Также их смогут использовать школьные психологи, социальные педагоги и классные руководители.

Курс содержит четыре уровня: материалы для дошкольников и учеников 1 классов; 2 и 3 классов; 4 и 5 классов; 6 и 7 классов. Для педагогов подготовят рекомендации, как преподавать курс, а для детей – специальные тетради на каждый уровень.

Как и в Соединенных Штатах, вместо домашних заданий, будут рефлексивные практики, позволяющие отслеживать прогресс освоения навыков.

Уже с сентября материалы курса будут в открытом доступе для всех учителей. Найти их можно будет на сайте программы "Ты как?".