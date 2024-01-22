Пройдаков рассказал, как можно улучшить уроки украинской литературы

В рамках уроков украинской литературы ученики должны читать меньше, но качественно. Также следует оставить им возможность выбирать.

Так считает учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, ставший лучшим педагогом Украины в 2021 году и одним из лучших в мире в 2023 году. Он при этом объяснил свою позицию.

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Пройдаков рассказал, как улучшить уроки украинской литературы

Пройдаков отметил: в школе мы успеваем схематически обратить внимание на сюжет: куда герой ушел, что сделал, когда умер. Вместо этого у детей нет времени остановиться и анализировать. Но очень важна связь с реальной жизнью.

Нужно читать меньше, но отменно. Также хорошим вариантом есть наличие выбора. То есть, на определенную тему есть три текста, дети могут выбрать желаемый и затем обсудить в группах, обращать внимание на нюансы и связь с жизнью,

– убежден педагог.

Он рассказал, как проводит уроки литературы.

Обсуждая "Тараса Бульбу", мы с детьми вспоминаем Запорожье, смотрим на карту боевых действий, выясняем, каким был конфликт католиков и православных,

– уточнил Пройдаков.

И добавил, что даже демонстрирует детям фрагмент российского фильма "Тарас Бульба", где герой актера Боярского говорит "Русь Киевская, спасибо тебе". Затем вместе с учениками исследует этот пропагандистский фрагмент, которого нет в тексте Гоголя.

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Раньше Артур Пройдаков также говорил, от чего зависит престиж профессии учителя. Об этом читайте по ссылке.