Так считает учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, ставший лучшим педагогом Украины в 2021 году и одним из лучших в мире в 2023 году. Он при этом объяснил свою позицию.
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Пройдаков рассказал, как улучшить уроки украинской литературы
Пройдаков отметил: в школе мы успеваем схематически обратить внимание на сюжет: куда герой ушел, что сделал, когда умер. Вместо этого у детей нет времени остановиться и анализировать. Но очень важна связь с реальной жизнью.
Нужно читать меньше, но отменно. Также хорошим вариантом есть наличие выбора. То есть, на определенную тему есть три текста, дети могут выбрать желаемый и затем обсудить в группах, обращать внимание на нюансы и связь с жизнью,
– убежден педагог.
Он рассказал, как проводит уроки литературы.
Обсуждая "Тараса Бульбу", мы с детьми вспоминаем Запорожье, смотрим на карту боевых действий, выясняем, каким был конфликт католиков и православных,
– уточнил Пройдаков.
И добавил, что даже демонстрирует детям фрагмент российского фильма "Тарас Бульба", где герой актера Боярского говорит "Русь Киевская, спасибо тебе". Затем вместе с учениками исследует этот пропагандистский фрагмент, которого нет в тексте Гоголя.
Раньше Артур Пройдаков также говорил, от чего зависит престиж профессии учителя. Об этом читайте по ссылке.