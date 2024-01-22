Так вважає учитель української мови та літератури Артур Пройдаков, який став найкращим педагогом України у 2021 році та одним із найкращих у світу у 2023 році. Він при цьому пояснив свою позицію.

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Пройдаков розповів, як покращити уроки української літератури

Пройдаков зазначив: у школі ми встигаємо схематично звернути увагу на сюжет: куди герой пішов, що зробив, як помер. Натомість у дітей немає часу зупинитися й аналізувати. Але дуже важливим є зв'язок з реальним життям.

Потрібно читати менше, але якісно. Також добрим варіантом є наявність вибору. Тобто, на певну тему є три тексти, діти можуть обрати бажаний і потім обговорити в групах, звертати увагу на нюанси і зв'язок із життям,

– переконаний педагог.

Він також розповів, як проводить уроки літератури.

Обговорюючи "Тараса Бульбу", ми з дітьми згадуємо Запоріжжя, дивимося на карту бойових дій, з'ясовуємо, яким був конфлікт католиків і православних,

– уточнив Пройдаков.

І додав, що навіть демонструє дітям фрагмент російського фільму "Тарас Бульба", де герой актора Боярського каже "Русь Киевская, спасибо тебе". Опісля разом з учнями досліджує цей пропагандистський фрагмент, якого немає в тексті Гоголя.

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Раніше Артур Пройдаков також розповідав, від чого залежить престиж професії учителя. Про це читайте за посиланням.