В школах одного из облцентров отменяют сокращенные уроки
Источник:Суспильное
С 1 марта в школах Луцка упраздняют сокращенные уроки. Теперь они будут длиться по 45 минут.
Об этом рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. К слову, раньше из-за блекаутов и графиков отключений света уроки длились 35 – 40 минут.
Читайте В одном из облцентров Украины сменили даты весенних каникул в школах
В Луцке отменяют сокращенные уроки в школах
На сегодняшний день, уточнил чиновник, потребности в сокращенных уроках нет. Отдельные школы вернулись к полным урокам еще в середине февраля.
Он напомнил, что с начала октября 2022 из-за отключения света приняли решение, что обучение в школах города будет продолжаться в течение светового дня.
Тогда заведения сокращали и перерывы, и уроки. Сейчас успевают закрывать учебные планы в световой день с 8:00 до 18:30, и почти все школы в этом интервале работают.
– подчеркнул Бондарь.
К слову, в Луцке работает 38 школ.
МОН планирует измерить "образовательные разрывы" среди школьников
- Министерство образования и науки планирует произвести измерение "образовательных разрывов" в школах.
- МОН ищет финансирование для такого масштабного исследования.
- Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что исследование "образовательных разрывов" необходимо для того, чтобы комплексно выяснить пробелы в знаниях учеников, чтобы это компенсировать.
- Бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук считает, что столь дорогостоящее исследование сейчас не нужно.