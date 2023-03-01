Об этом рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. К слову, раньше из-за блекаутов и графиков отключений света уроки длились 35 – 40 минут.

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В Луцке отменяют сокращенные уроки в школах

На сегодняшний день, уточнил чиновник, потребности в сокращенных уроках нет. Отдельные школы вернулись к полным урокам еще в середине февраля.

Он напомнил, что с начала октября 2022 из-за отключения света приняли решение, что обучение в школах города будет продолжаться в течение светового дня.

Тогда заведения сокращали и перерывы, и уроки. Сейчас успевают закрывать учебные планы в световой день с 8:00 до 18:30, и почти все школы в этом интервале работают.

– подчеркнул Бондарь.

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К слову, в Луцке работает 38 школ.

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