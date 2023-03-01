Про це розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. До слова, раніше через блекаути та графіки відключень світла уроки тривали 35 – 40 хвилин.

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У Луцьку скасовують скорочені уроки у школах

На сьогодні, уточнив чиновник, потреби в скорочених уроках немає. Окремі школи повернулися до повних уроків ще в середині лютого.

Він нагадав, що з початку жовтня 2022 року через відключення світла ухвалили рішення, що навчання у школах міста триватиме упродовж світлового дня.

Тоді заклади скорочували і перерви, і уроки. Зараз встигають закривати навчальні плани у світловий день з 8:00 до 18:30, і майже всі школи в цьому інтервалі працюють,

– наголосив Бондар.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

До слова, у Луцьку працює 38 шкіл.

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