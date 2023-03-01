Про це розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. До слова, раніше через блекаути та графіки відключень світла уроки тривали 35 – 40 хвилин.
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У Луцьку скасовують скорочені уроки у школах
На сьогодні, уточнив чиновник, потреби в скорочених уроках немає. Окремі школи повернулися до повних уроків ще в середині лютого.
Він нагадав, що з початку жовтня 2022 року через відключення світла ухвалили рішення, що навчання у школах міста триватиме упродовж світлового дня.
Тоді заклади скорочували і перерви, і уроки. Зараз встигають закривати навчальні плани у світловий день з 8:00 до 18:30, і майже всі школи в цьому інтервалі працюють,
– наголосив Бондар.
До слова, у Луцьку працює 38 шкіл.
МОН планує виміряти "освітні розриви" серед школярів
- Міністерство освіти і науки планує провести вимірювання "освітніх розривів" у школах.
- Наразі МОН шукає фінансування для такого масштабного дослідження.
- Перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявив, що дослідження "освітніх розривів" необхідно для того, щоб комплексно з'ясувати прогалини у знаннях учнів, аби потім це компенсувати.
- Колишній керівник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук вважає, що таке дороге дослідження зараз непотрібне.