В Дие появятся документы об образовании
Источник:Михаил Федоров
В приложении Дия появятся документы об образовании. Поэтому украинцы смогут "держать" их в своем телефоне.
Об этом сообщил вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров. И предложил землякам принять участие в тестировании.
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Документы об образовании будут в Дие
Федоров отметил: больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте.
При трудоустройстве не надо будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ЗВО – со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой – в Дие,
– акцентировал чиновник.
И призвал воспользоваться новым сервисом первыми и присоединиться к бета-тестированию, если вы граждане Украины и вам исполнилось 14 лет и имеете идентификационный код.
У вас могут подтянуться документы от свидетельства об общем среднем образовании до диплома доктора философии,
– уточнил вице-премьер.
- Ранее Михаил Федоров рассказывал, как с помощью образовательного приложения Мрия трансформируют украинское образование. Также рассказывали об особенностях этого проекта. Детали можно прочитать здесь.