"Возможные изменения": возвращаются ли студенты-мужчины с обучения за границей

Вопрос выезда мужчин в возрасте 18 – 24 лет из Украины действительно будут рассматривать в Верховной Раде. Возможны определенные изменения.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление в эфире Еспресо заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого. Заметим, что студенты-мужчины могут выезжать за границу на обучение в рамках программ академической мобильности.

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Возвращаются ли украинские студенты из программ обмена

Чиновник отметил, что важно сохранять возможность для учеников и студентов выезжать за границу с образовательной целью.

На уровне Министерства образования мы еще два года назад внедрили возможность для студентов в возрасте 18 – 22 лет участвовать в так называемой академической мобильности. То есть наши университеты заключают договоры с европейскими, что позволяет студентам учиться один семестр в учреждениях высшего образования Европы. Это успешная программа,

– уточнил Винницкий.

И добавил, что сейчас до 90% студентов, участвующих в этой программе, а это молодежь в возрасте 18 – 22 лет, бакалавры, возвращаются вовремя и в соответствии с правилами. Поэтому это не является опасностью, что люди выезжают.

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Украинцы за рубежом сдают НМТ

Винницкий также прокомментировал вопрос выезда 17-летних ребят за границу.

Есть ли у нас проблема с тем, что мамы вывозят своих сыновей до 17 лет? Да, такая проблема существует. После выезда за границу дети часто сдают НМТ уже за пределами Украины и поступают в украинские вузы, имея в то время 18 – 19 лет. Это тенденция, которую мы сейчас активно отслеживаем,

– добавил чиновник.

Он уточнил, что в этом году, как и в прошлом году, более 20 тысяч детей будут сдавать НМТ за рубежом.

Заместитель министра заявил, что есть определенная тенденция: матери вывозят детей за границу. Дети там живут год-два, знакомятся с качеством образования и уровнем жизни, а потом поступают в украинские вузы.

В этом нет ничего плохого. Наоборот – это хорошо, когда молодежь видит другие страны и другие системы. Украина – не тюрьма. Однако, в условиях военного положения существуют ограничения. Это логично, потому что нужно поддерживать как экономику, так и нашу обороноспособность. С другой стороны, важно сохранять возможности для учеников и студентов выезжать с образовательной целью,

– резюмировал чиновник.