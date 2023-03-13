В школах хотят ввести изучение правил дорожного движения
Источник:Верховная Рада
В учебных заведениях могут ввести изучение правил дорожного движения. Пока это еще не согласовали окончательно, законопроект пока не приняли в целом.
Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной Раде принять соответствующий законопроект. Благодаря этому в Украине хотят повысить безопасность дорожного движения.
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В частности, предлагают, чтобы дети изучали на уроках правила дорожного движения.
Изучение ПДД предлагается ввести из-за дополнения школьной программы нормой об обязательности приобретения детьми знаний по безопасному дорожному движению.
Кроме того, документом предлагается привлечь к изучению ПДД и родителей. Авторы из проекта подчеркивают, что именно родители довольно часто нарушают правила дорожного движения в присутствии детей, и своим поведением побуждают их к таким же нарушениям.
Члены образовательного комитета ВР рекомендуют принять этот законопроект за основу и поручить подготовить его ко второму чтению.
Изучаются ли ПДД в украинских школах сейчас? Так, в школьной программе предусмотрено изучение ПДД. Однако, изучаются только основы и только с позиции пешехода или велосипедиста. Также в школах нет никаких экзаменов по основам ПДД.
К слову, в школах Украины также могут ввести преподавание предметов на двух языках – на украинском и английском. Однако такое новшество будет касаться только профильных предметов в старшей школе.