Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній Раді прийняти відповідний законопроєкт. Завдяки цьому в Україні хочуть підвищити безпеку дорожнього руху.

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Зокрема, пропонують, аби діти вивчали на уроках правила дорожнього руху.

Вивчення ПДР пропонується запровадити шляхом доповнення шкільної програми нормою щодо обов’язковості набуття дітьми знань з безпечного дорожнього руху.

Крім того, документом пропонується залучити до вивчення правил дорожнього руху і батьків. Автори зконопроєкту наголошують, що саме батьки досить часто порушують правила дорожнього руху в присутності дітей, та своєю поведінкою спонукають їх до таких же порушень.

Члени освітнього комітету ВР рекомендують прийняти цей законопроєкт за основу та доручити підготувати його до другого читання.

Чи вивчаються ПДР в українських школах зараз? Так, в шкільній програмі передбачено вивчення правил дорожнього руху. Проте, вивчаються лише основи та лише з позиції пішохода чи велосипедиста. Також в школах немає жодних іспитів з основ ПДР.

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До слова, у школах України також можуть запровадити викладання предметів двома мовами – українською та англійською. Однак така новація стосуватиметься лише профільних предметів у старшій школі.