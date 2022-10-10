В школах Ровно, Тернополя, Волыни и Буковины отменили обучение
Во многих областях Украины сегодня 10 октября идет воздушная тревога. Россия продолжает массовый обстрел нашего государства.
Так, в нескольких областях Украины уже отменили офлайн-обучение в школах. В частности, в западных регионах нашего государства.
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Обучение в школах Ровно отменили
Из-за угрозы ракетных ударов во всех школах Ровно отменили обучение.
Те дети, которые пришли в заведения раньше, пока находятся в укрытиях, но родители смогут их забрать,
– в управлении образования.
Как будут учиться ученики на Волыни
Об отмене офлайн-обучения в Луцке также сообщил мэр города Игорь Полищук.
Учатся ли дети на Буковине
Дети, которые успели выйти на учебу, находятся сейчас в укрытиях. О них заботятся педагоги,
– сообщил Запаранюк.
Какая ситуация в Тернополе
Ситуация в Тернопольской области и областном центре контролируемая и стабильная, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.
Сегодня для безопасности детей школы будут работать дистанционно. Учителя по возможности проведут урок онлайн или дадут задание для самостоятельной обработки,
– сообщил Надал.
Школы Львова также перевели на дистанционное обучение
- Во Львове также были слышны взрывы.
- Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение.
- 10 октября обучение в школах Львова будет дистанционным.
- Онлайн-урок начнется через час после завершения тревоги.
Россия массово атакует Украину ракетами
С утра 10 октября по всей Украине объявили продолжающуюся воздушную тревогу. Российские военные массово атакуют ракетами украинские города.
Во Львове около 9 утра было слышно несколько взрывов, однако глава Львовской ОВ Максим Козицкий сообщил, что работает ПВО.
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