В школах Ровно, Тернополя, Волыни и Буковины отменили обучение

Так, в нескольких областях Украины уже отменили офлайн-обучение в школах. В частности, в западных регионах нашего государства.

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Из-за угрозы ракетных ударов во всех школах Ровно отменили обучение.

Те дети, которые пришли в заведения раньше, пока находятся в укрытиях, но родители смогут их забрать, – в управлении образования.

Об отмене офлайн-обучения в Луцке также сообщил мэр города Игорь Полищук.

Учатся ли дети на Буковине

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что большинство школ области сегодня не начинали обучение из-за воздушной тревоги.

Дети, которые успели выйти на учебу, находятся сейчас в укрытиях. О них заботятся педагоги,

– сообщил Запаранюк.

Решения о возобновлении обучения в школах Буковины будут приниматься в зависимости от ситуации.

Какая ситуация в Тернополе

Ситуация в Тернопольской области и областном центре контролируемая и стабильная, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.