В школах Ровно, Тернополя, Волыни и Буковины отменили обучение

10 октября 2022 , 11:16
Читати новину українською

Во многих областях Украины сегодня 10 октября идет воздушная тревога. Россия продолжает массовый обстрел нашего государства.

Так, в нескольких областях Украины уже отменили офлайн-обучение в школах. В частности, в западных регионах нашего государства.

Читайте Школы Львова перевели на дистанционное обучение

Обучение в школах Ровно отменили

Из-за угрозы ракетных ударов во всех школах Ровно отменили обучение.

Те дети, которые пришли в заведения раньше, пока находятся в укрытиях, но родители смогут их забрать,
– в управлении образования.

Как будут учиться ученики на Волыни

В школах Волыни из-за опасности ракетных обстрелов 10 октября отменили офлайн-обучение, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

Об отмене офлайн-обучения в Луцке также сообщил мэр города Игорь Полищук.

Учатся ли дети на Буковине

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что большинство школ области сегодня не начинали обучение из-за воздушной тревоги.

Дети, которые успели выйти на учебу, находятся сейчас в укрытиях. О них заботятся педагоги,
– сообщил Запаранюк.

Решения о возобновлении обучения в школах Буковины будут приниматься в зависимости от ситуации.

Какая ситуация в Тернополе

Ситуация в Тернопольской области и областном центре контролируемая и стабильная, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

Сегодня для безопасности детей школы будут работать дистанционно. Учителя по возможности проведут урок онлайн или дадут задание для самостоятельной обработки,
– сообщил Надал.

Школы Львова также перевели на дистанционное обучение

  • Во Львове также были слышны взрывы.
  • Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение.
  • 10 октября обучение в школах Львова будет дистанционным.
  • Онлайн-урок начнется через час после завершения тревоги.

Россия массово атакует Украину ракетами

С утра 10 октября по всей Украине объявили продолжающуюся воздушную тревогу. Российские военные массово атакуют ракетами украинские города.

Во Львове около 9 утра было слышно несколько взрывов, однако глава Львовской ОВ Максим Козицкий сообщил, что работает ПВО.

Достойно внимания – обращение Зеленского через массированную атаку: смотрите видео

 

Автор: Марія Волошин