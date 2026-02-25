Около 40 тысяч учителей бросили учительство: каких специалистов сильно не хватает
- Примерно 40 тысяч украинских учителей, или 12% от общего количества, оставили профессию в 2024-2025 учебном году.
- Есть острая нехватка учителей в естественных науках и математике.
Многие украинские педагоги уходят из профессии. Кто-то меняет сферу деятельности, кто-то даже уезжает за границу.
По данным исследования Освитории, в 2024 – 2025 учебном году примерно 40 тысяч (это около 12%) учителей вышли из системы образования. Об этом заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в интервью УП.
Почему учителя уходят из профессии?
Чиновница отметила: безусловно, война стала катализатором, в частности, для перехода в другую сферу или, например, для выезда за границу.
В то же время среди причин уменьшения количества учителей в профессии – выход на пенсию и увольнение, –
уточнила она.
Однако Кузьмичева рассказала и о другой стороне медали. По ее словам, с одной стороны, не хватает учителей, а с другой – общего количества ставок больше чем требует система.
Глава МОН Оксен Лисовой считает, что зарплата учителя должна быть средней по рынку и выше. Главное – достойной, сказал он в рамках подкаста "Диалоги" на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики.
Но есть четкая и острая нехватка в отдельных отраслях, особенно в естественных науках (физике, биологии, химии) и математической отрасли
– подчеркнула она.
И отметила, что в определенных регионах и общинах количество педагогов больше чем требует система.
Выросли ли зарплаты учителей в Украине?
- С начала 2026 года учителям в Украине повысили зарплаты: на 30% с 1 января и еще будет на 20% с 1 сентября.
- А "учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).
- Заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк при этом обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
- В МОН заявили, что следят, чтобы общины не снижали доплату за престижность педагогам. И видит, какие общины это делают.