В Украине уже в 40% школ не хватает учителей: как решить проблему

В школах Украины наблюдают нехватку педагогов. Такие проблемы есть у 40% учебных заведений.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные исследования готовности школ к 2025/26 учебному году. Его проводила Государственная служба качества образования.

Сколько учителей не хватает в школах?

Так, по данным исследования, 57% школ не имеют вакансий учителей. Однако 40% учебных заведений имеют незначительный дефицит кадров (до 10%), а 3% школ сообщили о нехватке более 10% педагогов.

Организаторы исследования считают, что наличие вакансий обусловлено миграцией, мобилизацией отдельных работников, демографическими изменениями в общинах и низкой престижностью педагогической работы.

Руководители школ при этом отмечают, что кадровые потребности частично перекрывают благодаря совместительству, внутреннему перемещению учителей и привлечению молодых специалистов.

В ГСКО также акцентировали на необходимости реализации государственных и местных программ реального стимулирования педагогических кадров. Это может быть обеспечение жильем, доплаты за работу в отдаленных громадах, повышение квалификации, выплаты достойной зарплаты.

Сколько ставок школьных учителей свободны?