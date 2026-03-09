104 миллиона евро на книги: Швеция пересматривает эксперимент с планшетами в школах

Швеция, которая одной из первых в Европе сделала ставку на цифровизацию образования, сейчас пересматривает этот подход. Опыт страны показал: полная замена книг гаджетами может негативно влиять на концентрацию и усвоение знаний учениками.

Известный украинский педагог Игорь Ликарчук обратил внимание на дискуссию о последствиях активного внедрения цифровых технологий в школах Швеции. В свое время страна сделала радикальный шаг: в 2009 году в школах почти полностью отказались от бумажных учебников, заменив их планшетами.

Какие проблемы цифровизации образования в школах показал опыт Швеции?

Это решение тогда считали образовательным прорывом и примером для других государств. Однако спустя более десятилетия результаты эксперимента заставили педагогов пересмотреть подход. Согласно международным оценкам, уровень чтения среди шведских школьников снизился – с высокого до среднего уровня по результатам исследования PIRLS.

Кроме того, учителя начали замечать другие проблемы:

ученики чаще отвлекаются на игры и социальные сети;

школьникам сложнее концентрироваться на учебе;

ухудшились навыки письма и запоминания информации.

Что говорят научные исследования?

Ученые также обращают внимание на разницу между чтением с бумаги и экрана. В частности, метаанализ 49 исследований, обнародован в 2024 году, показал: во время чтения с бумаги люди усваивают примерно на 25 процентов больше информации, чем с цифровых экранов.

Одно из объяснений – так называемые "пространственные подсказки". Мозг запоминает не только текст, но и расположение информации на странице.

Обратите внимание! Еще одно исследование, проведенное в Норвегии в 2023 году, показало: рукописное письмо формирует значительно более широкие нейронные связи в мозге, чем набор текста на клавиатуре.

Как Швеция ищет баланс между технологиями и традиционным обучением?

Сейчас страна постепенно возвращает в школы традиционные элементы обучения.

В частности, государство:

инвестировало 104 миллиона евро в бумажные учебники, чтобы каждый ученик имел собственную книгу по предмету;

прекратило использование цифрового обучения для детей в возрасте до 6 лет;

планирует с 2026 года полностью запретить использование телефонов в школах;

вернула практику ежедневного тихого чтения и рукописного письма.

В то же время Швеция не отказывается от технологий полностью. Речь идет скорее о баланс: цифровые инструменты используют в старших классах, для исследований и работы с информацией. Зато для формирования базовых навыков – чтения, письма и концентрации – педагоги снова делают ставку на книги, бумагу и ручку.

Важно! Подобный подход постепенно внедряют и другие страны Европы, в частности Норвегия, Дания и Нидерланды. Опыт скандинавских государств показывает: в сфере образования технологический прогресс не всегда означает лучшие результаты. Иногда важно вовремя пересмотреть решение и найти баланс между новыми инструментами и проверенными методами обучения.

