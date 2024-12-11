Восстановят ли в Украине конкурсы на должности директоров школ

В Украине обсуждают вопрос возобновления проведения конкурсов на должности директоров школ. Об этом пообщалась и образовательный омбудсмен Надежда Лещик с министром образования и науки Оксеном Лисовым.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Надежды Лещик на ее странице в фейсбуке.

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Восстановят ли конкурсы на должности директоров школ

Надежда Лещик сообщила, что вопрос восстановления конкурсов на должность директоров учреждений общего среднего образования является одним из тех, по которым в Службу образовательного омбудсмена обращаются участники образовательного процесса и образовательные управленцы.

Как уточняет Osvita.ua, такое заявление является логическим продолжением политики предыдущего омбудсмена Сергея Горбачева. Он во время своей каденции заявлял, что проведение конкурсов на должность директоров школ является проявлением демократии, прозрачности и справедливости.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Отметим, во время действия военного положения территориальным общинам предоставили право назначать директоров школ без проведения конкурса.

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Что говорил Горбачев о конкурсе на должность директора