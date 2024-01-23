В Украине планируют обновить профессиональный стандарт учителя

В Украине намерены обновить профессиональный стандарт учителя. Изменения, связанные с новыми методическими рекомендациями Национального агентства квалификаций.

Рекомендации предусматривают, что в профессиональный стандарт следует добавить два аспекта. Об этом заявила директор Украинского института развития образования Наталья Софий.

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В Украине обновят профессиональный стандарт учителя

Речь, в частности, о таких аспектах:

коммуникация – как ее осуществлять, между кем, когда учитель выполняет те или иные функции;

автономия – показать, насколько учитель может осуществлять эту функцию самостоятельно или при чьей-либо поддержке.

Общественное обсуждение обновленного стандарта планируется провести в начале 2024 года.

Старт разработки действующего профессионального стандарта прошел в 2019 году. Утвердили его в 2020 году. Поскольку это был первый профессиональный стандарт, связанный с реформой НУШ, мы пытались использовать в нем много примеров и объяснений,

– отметила Софий.

И добавила, что дополнительно подготовить учебно-методический пакет. Он должен разъяснять компетентность, предоставлять учителям практические инструменты, которые помогут использовать текст стандарта на практике.

Это могут быть

анкеты для самооценки;

шаблоны или материалы, которые помогут учителю/-е после самооценки составить план профессионального развития;

советы, как можно использовать результаты самооценки, например, директорами школ.

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