В Украине планируют создать электронный реестр украинских учеников-беженцев

Украинские чиновники намерены ввести единый электронный учет украинских учеников за рубежом. Над этим уже думают в Минреинтеграции.

Возможные пути решения обсуждали во время совещания в ведомстве. Что может измениться для украинских учеников-беженцев, читайте дальше.

Смотрите также Выбрали 25 школ: МОН представило концепцию реформы старшего профильного образования

Чиновники намерены создать электронный реестр украинских учеников-беженцев

В министерстве говорят, что достаточно много учеников получает образование или являются экстернами государственного лицея "Международная украинская школа" (МУШ). При этом украинские личные дела для поступления в МУШ можно отправить по почте.

Однако вопрос заключается в системном решении для всех учеников за рубежом. Так, была рассмотрена возможность введения единого электронного учета для ведения личных дел учащихся,

– сообщили в Минреинтеграции.

Во время совещания участники также предложили разрешить МУШ принимать личные дела учащихся в электронном виде, а также разработать соответствующие разъяснения.

Также чиновники считают, что МУШ должен стать образовательным центром, который будет аккумулировать все сотрудничество с украинскими школами за рубежом.

Ранее мы информировали, что Украина вводит обновленную дистанционную форму обучения для украинских школьников-беженцев.

мы информировали, что Украина вводит обновленную дистанционную форму обучения для украинских школьников-беженцев. Ученикам предлагают изучать не все предметы, а "украинский компонент".

Обучение в украинской школе будет занимать только 6 – 8 часов в неделю.

Остальные учебные достижения им засчитают после возвращения из-за границы.