В Украине начнут реформу дошкольного образования: что изменится

21 марта 2023, 19:12
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Источник:

Сергей Бабак

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реформе дошкольного образования. Он может коренным образом изменить подходы и систему образования в садах.

Инициатором законопроекта является председатель подкомитета по раннему развитию и дошкольному образованию Владимир Воронов. Раньше мы рассказывали, какие изменения ждут на дошкольное образование в Украине.

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Что изменит законопроект

Он предполагает функционирование разных форм дошкольного образования:

  • дистанционной,
  • педагогического патронажа, когда воспитатели обучают детей в домашних условиях,
  • сетевой, когда ребенок учится в разных садиках одновременно.
  • Реформа дошкольного образования также подразумевает решение проблемы наполненности групп в детсадах.

Кроме того, при детсадах будут создавать центры педагогической и психологической поддержки и помощи родителям. Там можно будет получить информацию об образовательных программах, учебно-методическом и информационном обеспечении.

Законопроект предлагает обеспечить справедливую очередность зачисления детей в коммунальные учебные заведения.

Планируют также изменить условия работы педагогов. В частности, они получат адекватный объем педагогической нагрузки, ежегодный оплачиваемый отпуск 56 дней и возможность свободно выбирать образовательные программы и формы работы.

Согласно документу изменения будут касаться и формы детских садиков. После принятия закона в Украине смогут официально работать:

  • семейные (свои дети и малыши друзей или соседей),
  • мобильные (для детей из отдаленных населенных пунктов),
  • "школа супергероев" (для детей на стационарном лечении),
  • центры педагогического партнерства для детей, которые с рождения находятся вместе с родителями.

К слову, в результате многие украинцы стали переселенцами. На новом месте им приходится искать работу и отдавать детей на обучение в местные учебные заведения. Как оформить ребенка-переселенца в садик – читайте в статье.

Автор: Марія Бондар