В Украине введут комплексную образовательную политику "школа офлайн"

Более 900 тысяч украинских школьников учатся дистанционно. Из них более 200 тысяч находятся за рубежом.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. И добавил, что это влияет на качество образования, поэтому Минобразования и Минцифра совместно вводят комплексную образовательную политику "Школа офлайн".

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В Украине сформируют образовательную политику "Школа офлайн"

Федоров сообщил, что до конца этого года планируют создать безопасные условия для очного обучения для 300 тысяч учеников, где это позволит ситуация с безопасностью.

Зато глава Минобразования Оксен Лисовой рассказал о ключевых шагах возвращения детей к очному обучению. И уточнил, что в Украине есть общины, где школьники учатся дистанционно, но смогут вернуться к очному обучению. Но если в учебных заведениях будут укрытия и позволит ситуация с безопасностью.

По результатам международного исследования PISA, украинские школьники отстают на 1,5 года от необходимого уровня. Наша задача – восстановить доступ к качественному образованию, чтобы не углублять образовательные потери. А также совместно позаботиться о безопасности наших детей. Есть уже наработанные политики, которые будут способствовать возвращению к очному обучению,

– сообщил Лисовой.

И добавил, что на этот год государство выделило 2,5 миллиарда гривен субвенции на укрытие для образовательных учреждений. Ранее эти деньги поступали в области, которые определяли учебные заведения, где нужно их строить. Теперь распределять средства между общинами будут по-другому. Общины самостоятельно будут передавать предложения в эту систему, чтобы получить государственное финансирование на укрытие.