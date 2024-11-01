В Украине завершилась вступительная кампания 2024 года: работают ли еще электронные кабинеты
В Украине закончилась вступительная кампания 2024 года. 31 октября был финальный день работы электронных кабинетов и подачи заявлений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ссылкой на Министерство образования и науки Украины. 1 ноября возможность создания электронных кабинетов уже закрыта.
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Вступительная кампания 2024 года завершилась
Все зарегистрированные в 2024 году кабинеты прекратили работу и к ним больше нет доступа.
Всем поступающим в следующем году надо будет создавать новые электронные кабинеты – даже если они их регистрировали в этом или прошлых годах,
– отмечают в МОН.
Такой процесс происходит ежегодно, ведь порядок приема для каждой следующей вступительной кампании меняют. Соответствующие изменения внедряют в системе работы электронных кабинетов.
Подробную информацию о вступительной кампании 2025, регистрации кабинетов и подачи заявлений разместят на сайте https://vstup.edbo.gov.ua.
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Что известно о вступительной кампании 2025 года
- В 2025 году выпускники школ будут сдавать национальный мультипредметный тест.
- Его результаты будут нужны для поступления в вузы Украины.
- НМТ будет содержать 4 предмета: 3 обязательных (украинский язык, математика, история Украины) и 1 на выбор.
- Государственной итоговой аттестации в 4, 9, 11 классах не будет.
- Об этом указано в проекте закона #12053 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года", который приняла Верховная Рада.