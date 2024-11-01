В Украине завершилась вступительная кампания 2024 года: работают ли еще электронные кабинеты

В Украине закончилась вступительная кампания 2024 года. 31 октября был финальный день работы электронных кабинетов и подачи заявлений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ссылкой на Министерство образования и науки Украины. 1 ноября возможность создания электронных кабинетов уже закрыта.

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Вступительная кампания 2024 года завершилась

Все зарегистрированные в 2024 году кабинеты прекратили работу и к ним больше нет доступа.

Всем поступающим в следующем году надо будет создавать новые электронные кабинеты – даже если они их регистрировали в этом или прошлых годах,

– отмечают в МОН.

Такой процесс происходит ежегодно, ведь порядок приема для каждой следующей вступительной кампании меняют. Соответствующие изменения внедряют в системе работы электронных кабинетов.

Подробную информацию о вступительной кампании 2025, регистрации кабинетов и подачи заявлений разместят на сайте https://vstup.edbo.gov.ua.

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Что известно о вступительной кампании 2025 года