В Верховной Раде рассматривают правки к законопроекту об образовательных грантах

Образовательный комитет Верховной Рады рассматривает правки к законопроекту о финансировании получения высшего образования. При подготовке ко второму чтению поправок подали аж 1200.

Нардеп и член профильного парламентского комитета Юлия Гришина отметила, что Комитет имеет 355 страниц в таблице для обработки. На подкомитете по вопросам высшего образования в течение одного дня обработали половину поправок, в течение второго должны были проработать другую часть.

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Образовательный комитет Рады рассматривает правки к законопроекту о высшем образовании

Гришина рассказала, что продолжаются оживленные дискуссии, особенно относительно системы государственного заказа в аспекте гарантированного предоставления первого рабочего места. А также – системы обязательной отработки студентом в течение трех лет.

Отдельно дискутировали относительно момента вступления в силу законопроекта. Считаю, что при условии принятия парламентом – его нельзя вводить в действие уже в этом учебном году. На это есть очень много причин,

– отметила нардеп.

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