Шестидневное обучение и длинные зимние каникулы: как Житомир готовится к новому учебному году

В Житомире обсуждают возможное введение в первом семестре нового учебного года шестидневное обучение. Это планируют сделать, чтобы продлить зимние каникулы в случае масштабных отключений света.

После зимнего периода обучения в субботу должны отменить. Об этом рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

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Житомир не рассматривает вариант с онлайн-обучением

Сейчас продолжаются консультации со школами по шестидневному обучению. Это позволит избежать перехода на онлайн-обучение.

Нам нужно за эти несколько месяцев создать запас, чтобы не переходить на дистанционное обучение. Невозможно обучать детей онлайн, поскольку качество обучения страдает. Мы планируем, чтобы дети ходили в школу и в субботу. Таким образом, мы накопим дополнительные дни и будем следить за ситуацией зимой,

– рассказал Сергей Сухомлин.

Такой подход к организации учебного процесса в случае масштабных обесточиваний позволит продлить каникулы на две недели или даже на месяц.

"Весной, когда мы увидим, как прошла зима, уже не будет необходимости учиться в субботу", – добавил мэр Житомира.