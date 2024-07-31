Після зимового періоду навчання в суботу мають скасувати. Про це розповів міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

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Житомир не розглядає варіант з онлайн-навчанням

Наразі тривають консультації зі школами щодо шестиденного навчання. Це дозволить уникнути переходу на онлайн-навчання.

Нам потрібно за ці кілька місяців створити запас, щоб не переходити на дистанційне навчання. Неможливо навчати дітей онлайн, оскільки якість навчання страждає. Ми плануємо, щоб діти ходили до школи і в суботу. Таким чином, ми накопичимо додаткові дні і будемо слідкувати за ситуацією взимку,

– розповів Сергій Сухомлин.

Такий підхід до організації навчального процесу у випадку масштабних знеструмлень дасть змогу продовжити канікули на два тижні або навіть на місяць.

"Навесні, коли ми побачимо, як пройшла зима, вже не буде необхідності навчатися в суботу", – додав мер Житомира.