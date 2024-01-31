Как сказать по-украински "валяться в постели"

Украинцы любят переводить дословно фразеологизмы с русского на украинский язык. Однако такой перевод довольно часто является неудачным.

Все потому, что каждый язык имеет свой колорит. Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака з 1+1" привел пример такого перевода.

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Как сказать на украинском "валяться в постели"

Языковед объяснил некоторые трудности, возникающие иногда при переводе с одного языка на другой.

Иногда дословно перевести устойчивое словосочетание – бесполезное дело, поскольку во фразеологизмах запечатлена народная ментальность,

– заметил Авраменко.

И добавил, что иногда перевести одно слово можно только несколькими.

При этом учитель сообщил, как правильно на украинском языке сказать "валяться в постели". На нашем языке следует говорить "вилежуватися".

Заметим, что это слово имеет два значения:

долго лежать после сна, лежать отдыхая или болея; лежа в течение определенного времени, приобретать новые качества.

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Что означает слово "крислатий"