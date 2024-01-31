Як сказати українською "валяться в постели"

31 січня 2024, 22:55
Читать новость на русском

Українці люблять перекладати дослівно фразеологізми з російської на українську мову. Однак такий переклад доволі часто є невдалим.

Усе тому, що кожна мова має свій колорит. Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" навів приклад такого перекладу. 

Дивіться також Як правильно назвати українською бірюзовий колір

Як сказати українською "валяться в постели"

Мовознавець пояснив деякі труднощі, що виникають іноді під час перекладу з однієї мови на іншу. 

Іноді дослівно перекласти стійку сполуку слів – марна справа, оскільки у фразеологізмах закарбована народна ментальність,
– зауважив Авраменко.

І додав, що іноді перекласти одне слово можна лише кількома. 

При цьому вчитель повідомив, як правильно українською мовою сказати "валяться в постели". Нашою мовою варто казати "вилежуватися". 

Зауважимо, що це слово має два значення:

  1. довго лежати після сну, лежати відпочиваючи або хворіючи;
  2. лежачи протягом певного часу, набувати нових якостей.

Дивіться також Як українською сказати "томный взгляд"

Що означає слово "крислатий"

  • Раніше ми також розповідали, що означає колоритне слово "крислатий".
  • Також уточнили, чи є в нашій мові слово "криси".
  • Про це читайте за посиланням. 
Автор: Марія Волошин