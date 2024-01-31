Усе тому, що кожна мова має свій колорит. Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" навів приклад такого перекладу.

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Як сказати українською "валяться в постели"

Мовознавець пояснив деякі труднощі, що виникають іноді під час перекладу з однієї мови на іншу.

Іноді дослівно перекласти стійку сполуку слів – марна справа, оскільки у фразеологізмах закарбована народна ментальність,

– зауважив Авраменко.

І додав, що іноді перекласти одне слово можна лише кількома.

При цьому вчитель повідомив, як правильно українською мовою сказати "валяться в постели". Нашою мовою варто казати "вилежуватися".

Зауважимо, що це слово має два значення:

довго лежати після сну, лежати відпочиваючи або хворіючи; лежачи протягом певного часу, набувати нових якостей.

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