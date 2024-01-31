Все потому, что каждый язык имеет свой колорит. Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака з 1+1" привел пример такого перевода.
Смотрите также Как правильно назвать на украинском бирюзовый цвет
Как сказать на украинском "валяться в постели"
Языковед объяснил некоторые трудности, возникающие иногда при переводе с одного языка на другой.
Иногда дословно перевести устойчивое словосочетание – бесполезное дело, поскольку во фразеологизмах запечатлена народная ментальность,
– заметил Авраменко.
И добавил, что иногда перевести одно слово можно только несколькими.
При этом учитель сообщил, как правильно на украинском языке сказать "валяться в постели". На нашем языке следует говорить "вилежуватися".
Заметим, что это слово имеет два значения:
- долго лежать после сна, лежать отдыхая или болея;
- лежа в течение определенного времени, приобретать новые качества.
Смотрите также Как по-украински сказать "томный взгляд"
Что означает слово "крислатий"
- Ранее мы также рассказывали, что означает колоритное слово "крислатый".
- Также уточнили, есть ли в нашем языке слово "крысы".
- Об этом читайте по ссылке.