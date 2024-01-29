Одним из таких интересных слов является "крислатий". Известный украинский языковед и педагог Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" объяснил его значение.

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Что означает слово "крислатий"

Языковед рассказал: слово "крислатий" означает ветвистый, широкий ,имеющий развесистые ветви ,роскошную крону.

Слово с таким же корнем добавил учитель живет и в поэзии "Рождество" Богдана-Игоря Антоныча.

"Народився Бог на санях

в лемківськім містечку Дуклі.

Прийшли лемки у крисанях

і принесли місяць круглий".

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Есть ли в украинском языке слово "криси"

Авраменко также заявил: чтобы понять, что это за "крисані" в лемков, стоит раскрыть значение слова "криси".

Криси – это отогнутые края шляпы. Обратите внимание, не поля, а "криси", –

резюмировал Авраменко.

И добавил что "крисані" (укр.) – это шляпы с отогнутыми краями.