Одним із таких цікавих слів є "крислатий". Відомий український мовознавець та педагог Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" пояснив його значення.
Дивіться також Яким красномовним українським відповідником замінити "будь он неладен"
Що означає слово "крислатий"
Мовознавець розповів: слово "крислатий" означає гіллястий, широкий, той, що має розложисте гілля, розкішну крону.
Слово з таким самим коренем, додав вчитель, живе і у поезії "Різдво" Богдана-Ігоря Антонича.
"Народився Бог на санях
в лемківськім містечку Дуклі.
Прийшли лемки у крисанях
і принесли місяць круглий".
Дивіться також Які цікаві відповідники в українській мові мають параметр, індиферентність та директива
Чи є в українській мові слово "криси"
Авраменко також заявив: щоб зрозуміти, що то за "крисані" в лемків, варто розкрити значення слова "криси".
Криси – це відігнуті краї капелюха. Зверніть увагу, не поля, а криси,
– резюмував Авраменко.
І додав, що крисані – це капелюхи з відігнутими краями.