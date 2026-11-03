"Ваш пес на нашій соломі спав": забавные украинские фразеологизмы о семейных связях
В каждой семье найдется человек, которого называют родственником, хотя объяснить, кем именно он является, бывает непросто. Украинцы и здесь проявили остроумие: для таких случаев у них есть немало образных выражений.
Некоторые народные поговорки настолько образны, что без пояснения трудно догадаться, о чем именно идет речь. Давайте разберемся, при чем здесь чужая собака и наша солома, со ссылкой на объяснение радиоведущей и популяризаторки языка Ольги Багний.
"Десятая вода на киселе" – как объяснить украинские шутки о родственных связях?
В каждой семье найдется человек, который является чьим-то родственником через несколько поколений. Знакомые фамилии, общие предки, давние семейные истории – и уже трудно вспомнить, кем именно этот человек вам приходится. Для таких случаев в украинском языке есть меткие и порой забавные выражения.
Самое известное из них – "десятая вода на киселе". Так говорят об очень дальних родственниках, с которыми родство уже почти незаметно. Есть и вариант "седьмая вода на киселе".
Образ происходит от приготовления киселя: представьте, что жидкость много раз разбавляют водой. С каждым разом от исходного блюда остается все меньше. Так же и родственная связь с каждым поколением становится все более отдаленной. Именно такое значение фиксируют фразеологические словари.
В украинской фразеологии есть и другие остроумные варианты о очень дальних родных:
- "Ваша Катерина нашій Орині двоюрідна Одарка".
- "Через дорогу (вулицю) навприсядки".
- "Як чорт козі дядько".
- "Старої курки півня шваґер".
- "Нашому тинові двоюрідний пліт".
- "Родич у десятому коліні".
Как украинцы шутили о дальних родственниках: смотрите видео
Интересно! А вы знаете, кто такие швагро, зовица, дивер и стрийна? В украинском языке для родственников существует немало точных и порой необычных названий. Читайте также, как называть родных со стороны мужа и жены и как украинцы называли братьев и сестер своих родителей в статьях 24 Канала.
И это ещё не всё. В словарях можно встретить выражение "родственник в десятом колене" – так говорят о человеке, с которым родство прослеживается через много поколений. В речи встречаются также варианты "в седьмом" и "в восьмом колене". А во фразеологическом словаре восточнослобожанских и степных говоров Донбасса зафиксировано выражение "брат через пятое колено", которое означает дальнего родственника или даже человека, который вообще не имеет с вами кровного родства. Есть даже грубый насмешливый вариант – "седьмое ребро от зада".
Такие выражения интересны тем, что в них сохранились бытовые образы и народный юмор. Поэтому в следующий раз, когда кто-то назовет себя вашим дальним родственником, можно уточнить, является ли он вам "десятой водой на киселе" или, случайно, "його пес на нашій соломі спав.