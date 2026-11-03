"Ваш пес на нашій соломі спав": забавные украинские фразеологизмы о семейных связях

В каждой семье найдется человек, которого называют родственником, хотя объяснить, кем именно он является, бывает непросто. Украинцы и здесь проявили остроумие: для таких случаев у них есть немало образных выражений.

Некоторые народные поговорки настолько образны, что без пояснения трудно догадаться, о чем именно идет речь. Давайте разберемся, при чем здесь чужая собака и наша солома, со ссылкой на объяснение радиоведущей и популяризаторки языка Ольги Багний.

"Десятая вода на киселе" – как объяснить украинские шутки о родственных связях?

В каждой семье найдется человек, который является чьим-то родственником через несколько поколений. Знакомые фамилии, общие предки, давние семейные истории – и уже трудно вспомнить, кем именно этот человек вам приходится. Для таких случаев в украинском языке есть меткие и порой забавные выражения.

Самое известное из них – "десятая вода на киселе". Так говорят об очень дальних родственниках, с которыми родство уже почти незаметно. Есть и вариант "седьмая вода на киселе".

Образ происходит от приготовления киселя: представьте, что жидкость много раз разбавляют водой. С каждым разом от исходного блюда остается все меньше. Так же и родственная связь с каждым поколением становится все более отдаленной. Именно такое значение фиксируют фразеологические словари.

Еще забавнее звучит выражение "ваш пес на нашій соломі спав". Его также употребляют, когда речь идет об очень далеком или сомнительном родстве. Мол, связь между семьями настолько косвенная, что даже трудно найти веское основание называть друг друга родственниками.

В украинской фразеологии есть и другие остроумные варианты о очень дальних родных:

"Ваша Катерина нашій Орині двоюрідна Одарка".

"Через дорогу (вулицю) навприсядки".

"Як чорт козі дядько".

"Старої курки півня шваґер".

"Нашому тинові двоюрідний пліт".

"Родич у десятому коліні".

Как украинцы шутили о дальних родственниках: смотрите видео

Интересно! А вы знаете, кто такие швагро, зовица, дивер и стрийна? В украинском языке для родственников существует немало точных и порой необычных названий. Читайте также, как называть родных со стороны мужа и жены и как украинцы называли братьев и сестер своих родителей в статьях 24 Канала.

И это ещё не всё. В словарях можно встретить выражение "родственник в десятом колене" – так говорят о человеке, с которым родство прослеживается через много поколений. В речи встречаются также варианты "в седьмом" и "в восьмом колене". А во фразеологическом словаре восточнослобожанских и степных говоров Донбасса зафиксировано выражение "брат через пятое колено", которое означает дальнего родственника или даже человека, который вообще не имеет с вами кровного родства. Есть даже грубый насмешливый вариант – "седьмое ребро от зада".

Такие выражения интересны тем, что в них сохранились бытовые образы и народный юмор. Поэтому в следующий раз, когда кто-то назовет себя вашим дальним родственником, можно уточнить, является ли он вам "десятой водой на киселе" или, случайно, "його пес на нашій соломі спав.