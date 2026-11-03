"Ваш пес на нашій соломі спав": кумедні українські фразеологізми про родинні зв’язки

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Деякі народні вислови настільки образні, що без пояснення важко здогадатися, про що саме йдеться. Розберімося, до чого тут чужий пес і наша солома, з посиланням на пояснення радіоведучої та популяризаторки мови Ольги Багній.

"Десята вода на киселі" – як пояснити українські жарти про родинні зв'язки?

У кожній родині знайдеться людина, яка доводиться комусь родичем через кілька поколінь. Знайомі прізвища, спільні пращури, давні сімейні історії – і вже важко пригадати, ким саме ця людина вам доводиться. Для таких випадків українська мова має влучні й подекуди кумедні вислови.

Найвідоміший із них – "десята вода на киселі". Так говорять про дуже далеких родичів, із якими спорідненість уже майже непомітна. Є й варіант "сьома вода на киселі".

Образ походить від приготування киселю: уявімо, що рідину багато разів розбавляють водою. З кожним разом від початкової страви залишається дедалі менше. Так само й родинний зв’язок із кожним поколінням стає віддаленішим. Саме таке значення фіксують фразеологічні словники.

Ще кумедніше звучить вислів "ваш пес на нашій соломі спав". Його також уживають, коли йдеться про дуже далеку або сумнівну спорідненість. Мовляв, зв’язок між родинами настільки непрямий, що навіть важко знайти справжню підставу називати одне одного родичами.

Українська фразеологія має й інші дотепні варіанти про дуже далеку рідню:

"Ваша Катерина нашій Орині двоюрідна Одарка".

"Через дорогу (вулицю) навприсядки".

"Як чорт козі дядько".

"Старої курки півня шваґер".

"Нашому тинові двоюрідний пліт".

"Родич у десятому коліні".

Як українці жартували про далеких родичів: дивіться відео

Цікаво! А ви знаєте, хто такі шваґро, зовиця, дівер і стрийна? В українській мові для родичів є чимало точних і подекуди незвичних назв. Читайте також, як називати рідню з боку чоловіка й дружини та як українці називали братів і сестер своїх батьків у статтях 24 Каналу.

І це ще не усе. У словниках можна зустріти варіант "родич у десятому коліні" – так кажуть про людину, з якою спорідненість простежується через багато поколінь. У мовленні трапляються також варіанти "у сьомому" та "у восьмому коліні". А у фразеологічному словнику східнослобожанських і степових говірок Донбасу зафіксовано вислів "брат через п’яте коліно", який означає далекого родича або навіть людину, що взагалі не має з вами кровної спорідненості. Та навіть грубий насмішливий варіант – "сьоме ребро від дупи".

Такі вислови цікаві тим, що в них збереглися побутові образи й народний гумор. Тож наступного разу, коли хтось назве себе вашим далеким родичем, можна уточнити, чи він вам "десята вода на киселі", чи, бува, "його пес на вашій соломі спав".