8 января 1935 года родился Василий Симоненко. Хотя его жизнь была короткой, но жизненная позиция достойного гордого и романтического украинца. 24 Канал предлагает узнать о деятеле больше.

Смотрите также "Судьбу не выбирают – ее принимают": цитаты Василия Стуса, которые стоит знать каждому

О любви к Родине и не только: цитаты Симоненко

Романтические стихи этого поэта завораживают, из этих текстов создают песни. А о таких письмах с признаниями, которые писал Василий своей жене, мечтает каждая женщина.

Однако, больше всего завораживают его стихи о любви к Украине – и это в СССР!

Василий Симоненко, будучи журналистом, видел разницу между написанным в прессе и реальными ситуациями. Понимал, что навязанная история отличается, с тем, что такое Украина. Искренне восхищался своей Родиной и писал ей стихи. "Лебеди материнства" едва ли не самое известное напутствие:

Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Можеш вибирати друзів і дружину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Он придерживался позиции – "Я – Украинец! Вот и вся моя автобиография!"

Стихотворение "Где сейчас вы палачи моего народа?" не потеряло остроты и актуальности и сейчас, когда продолжается война в Украине:

Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди

І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,

Не забувайте, виродки, ніде:

Народ мій є! В його волячих жилах

Козацька кров клекоче і гуде!

Показателен и случай, о котором вспоминает Евгений Сверстюк. Во время творческой встречи в Черкасском пединституте на сцену поступила записка: "Какую это Вы самостоятельную Украину имеете в виду, когда пишете: "Пусть молчат Америки и России... ", "Имею я святое сыновнее право с матерью побыть наедине". Василий спокойно и как будто небрежно прочитал эту записку и сказал: "У меня Украина одна. Если автор вопроса знает вторую – пусть скажет. Будем выбирать".

Конечно, он не мог не быть членом Клуба творческой молодежи, основанного весной 1960 года. Василий Симоненко участвовал в работе клуба, много ездил по Украине, выступал на литературных творческих вечерах и диспутах. Занимался поиском мест массовых захоронений жертв сталинских репрессий в окрестностях Киева. А воспоминания о находке в Быковнянском лесу – он увидел мальчишек, которые играли в футбол, а мячом им служил... череп с дыркой в затылке, запомнились навсегда.

Не тогда ли глубже осознал низость власти ее действий и глубокую трагедию содеянного – "нет ничего страшнее неограниченной власти в руках ограниченного человека".

Кажется, что его наследие небольшой – но на 29 лет жизни он достойный и разнообразный. Писать стихи Симоненко начал еще студентом, но не публиковал. Однако после первого сборника стихов "Тишина и гром" в 1962 году стал любимцем молодежи. А стихи в его прочтении есть среди архивных записей.

Стихотворение Симоненко в его чтении: смотрите видео

Благозвучные стихи цитировали и перечитывала, хоть не обошлось и без цензуры. Был и самиздат на острую социальную тематику. Не любил лжи и позерства, несправедливости, остро на них реагировал.

В луже глубоко не нырнешь, будь ты хоть японским искателем жемчуга.

Какими бы цитатами бездари не подпирали свой умственный потолок, он, однако, занижен.

Запоздалое раскаяние всегда похоже на позерство.

Однако, поэзию Симоненко оценили уже после его смерти в 1963 году. Товарищи, в частности Петр Засенко, переписывает неопубликованные стихи, которые включает в сборник избранных стихов 1967 года, который так и не увидел свет. "Взрывом" стала публикация стихов в 1965 году в Мюнхене в журнале "Современность", вместе с фрагментами его дневника под названием "Окрайцы мыслей", а также его сборник "Берег ожиданий". Симоненко переписывали, цитировали, о нем говорили по радио, писали в прессе.

Речь не только о стихах, он автор стихотворных сказок и новелл, переводов. О своем стиле говорил, что "есть во мне что-то от деда Тараса и прадеда Сковороды", а "поэзия – это прекрасная мудрость".

Лирические стихи Василия Симоненко хорошо ложатся на музыку и композиции проникают до глубины души.

І ти ясна, і я прозорий,

І душі наші, мов пісні,

І світ великий, неозорий

Належить нам – тобі й мені.

На стихи Симоненко: смотрите видео

А лирическая поэзия стала трендом в сети тикток – как признание в любви.

Не бажаю я нічого, хочу тільки одного:

Стуку серця дорогого біля серденька мого.

Хай мене, немов пилину, носить доля по землі,

Подаруй мені хвилину – і забудуться жалі.

І минуле зло розтане, ніби привиди сумні,

І лице твоє кохане буде сяяти мені.

Симоненко больше всего ценил жизнь и стремление сделать что-то большее, поэтому стоит взять за лозунг его высказывания – "Счастлив тот, кто хочет мало от жизни: он никогда не разочаруется в ней" и "Живет тот, кто не живет для себя, кто для других борется за жизнь".

Гордимся тем, что имеем таких украинцев!