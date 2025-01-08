8 января 1935 года родился Василий Симоненко. Хотя его жизнь была короткой, но жизненная позиция достойного гордого и романтического украинца. 24 Канал предлагает узнать о деятеле больше.
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О любви к Родине и не только: цитаты Симоненко
Романтические стихи этого поэта завораживают, из этих текстов создают песни. А о таких письмах с признаниями, которые писал Василий своей жене, мечтает каждая женщина.
Однако, больше всего завораживают его стихи о любви к Украине – и это в СССР!
Василий Симоненко, будучи журналистом, видел разницу между написанным в прессе и реальными ситуациями. Понимал, что навязанная история отличается, с тем, что такое Украина. Искренне восхищался своей Родиной и писал ей стихи. "Лебеди материнства" едва ли не самое известное напутствие:
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
Можеш вибирати друзів і дружину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
Он придерживался позиции – "Я – Украинец! Вот и вся моя автобиография!"
Стихотворение "Где сейчас вы палачи моего народа?" не потеряло остроты и актуальности и сейчас, когда продолжается война в Украине:
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!
Показателен и случай, о котором вспоминает Евгений Сверстюк. Во время творческой встречи в Черкасском пединституте на сцену поступила записка: "Какую это Вы самостоятельную Украину имеете в виду, когда пишете: "Пусть молчат Америки и России... ", "Имею я святое сыновнее право с матерью побыть наедине". Василий спокойно и как будто небрежно прочитал эту записку и сказал: "У меня Украина одна. Если автор вопроса знает вторую – пусть скажет. Будем выбирать".
Конечно, он не мог не быть членом Клуба творческой молодежи, основанного весной 1960 года. Василий Симоненко участвовал в работе клуба, много ездил по Украине, выступал на литературных творческих вечерах и диспутах. Занимался поиском мест массовых захоронений жертв сталинских репрессий в окрестностях Киева. А воспоминания о находке в Быковнянском лесу – он увидел мальчишек, которые играли в футбол, а мячом им служил... череп с дыркой в затылке, запомнились навсегда.
Не тогда ли глубже осознал низость власти ее действий и глубокую трагедию содеянного – "нет ничего страшнее неограниченной власти в руках ограниченного человека".
Кажется, что его наследие небольшой – но на 29 лет жизни он достойный и разнообразный. Писать стихи Симоненко начал еще студентом, но не публиковал. Однако после первого сборника стихов "Тишина и гром" в 1962 году стал любимцем молодежи. А стихи в его прочтении есть среди архивных записей.
Стихотворение Симоненко в его чтении: смотрите видео
Благозвучные стихи цитировали и перечитывала, хоть не обошлось и без цензуры. Был и самиздат на острую социальную тематику. Не любил лжи и позерства, несправедливости, остро на них реагировал.
- В луже глубоко не нырнешь, будь ты хоть японским искателем жемчуга.
- Какими бы цитатами бездари не подпирали свой умственный потолок, он, однако, занижен.
- Запоздалое раскаяние всегда похоже на позерство.
Однако, поэзию Симоненко оценили уже после его смерти в 1963 году. Товарищи, в частности Петр Засенко, переписывает неопубликованные стихи, которые включает в сборник избранных стихов 1967 года, который так и не увидел свет. "Взрывом" стала публикация стихов в 1965 году в Мюнхене в журнале "Современность", вместе с фрагментами его дневника под названием "Окрайцы мыслей", а также его сборник "Берег ожиданий". Симоненко переписывали, цитировали, о нем говорили по радио, писали в прессе.
Речь не только о стихах, он автор стихотворных сказок и новелл, переводов. О своем стиле говорил, что "есть во мне что-то от деда Тараса и прадеда Сковороды", а "поэзия – это прекрасная мудрость".
Лирические стихи Василия Симоненко хорошо ложатся на музыку и композиции проникают до глубины души.
І ти ясна, і я прозорий,
І душі наші, мов пісні,
І світ великий, неозорий
Належить нам – тобі й мені.
На стихи Симоненко: смотрите видео
А лирическая поэзия стала трендом в сети тикток – как признание в любви.
Не бажаю я нічого, хочу тільки одного:
Стуку серця дорогого біля серденька мого.
Хай мене, немов пилину, носить доля по землі,
Подаруй мені хвилину – і забудуться жалі.
І минуле зло розтане, ніби привиди сумні,
І лице твоє кохане буде сяяти мені.
Симоненко больше всего ценил жизнь и стремление сделать что-то большее, поэтому стоит взять за лозунг его высказывания – "Счастлив тот, кто хочет мало от жизни: он никогда не разочаруется в ней" и "Живет тот, кто не живет для себя, кто для других борется за жизнь".
Гордимся тем, что имеем таких украинцев!