Национальная легенда Украины: какие волшебные слова "спрятались" в песнях Василия Зинкевича
1 мая свой день рождения празднует Национальная музыкальная легенда Украины Василий Зинкевич. Маэстро исполнился 81 год.
24 Канал по этому случаю расскажет об этой легендарной фигуре и подскажет, какие интересные слова можно найти в песнях выдающегося украинца.
Что известно о Василии Зинкевиче и его творчестве?
Творчество Василия Зинкевича стало частью украинской национальной идентичности. Родился он в Хмельницкой области и воспитал своими песнями не одно поколение украинцев.
Василий Зинкевич вместе с Назарием Яремчуком были солистами и звездами легендарного ансамбля "Смеричка", который до неузнаваемости изменил историю украинской музыки. Важной страницей биографии легенды – как и всей украинской культуры – стало исполнение "Червоной руты" в финале "Песни года-1971" в Москве. Это выступление прославило Яремчука, Зинкевича и Ивасюка на весь тогдашний Советский Союз.
В общем Василия Зинкевича, как и Назария Яремчука и Владимира Ивасюка, можно назвать целой эпохой в истории украинской культуры.
Василий Зинкевич, Владимир Ивасюк, Назарий Яремчук / Фото: Збруч
Не все знают, что Зинкевич был и замечательным танцовщиком и дизайнером. Несколько танцев в его постановке вошли в Золотой фонд украинского искусства, а разработанные им костюмы экспонировали на выставках в Париже, пишет Суспильное. Также он был новатором в моде.
В 1970-1980-е не слышали о стразах Сваровски, а Василий Иванович уже украшал одежду музыкантов искусственными камнями,
– рассказывал коллега Зинкевича Дмитрий Гершензон.
За свое творчество Зинкевич получил немало наград. Он почетный гражданин Луцка, имеет звание Героя Украины, Государственную премию Шевченко, свою звезду на "Аллее звезд" в Киеве и немалое количество других наград.
20 августа 2025 года в Киеве состоялась церемония награждения премией Национальная легенда Украины. Одним из ее лауреатов стал народный артист Украины Василий Зинкевич.
Какие красивые слова можно найти в песнях Зинкевича?
Среди самых известных песен Василия Зинкевича – "Это моя Украина", "Червона рута", "Забудь печаль", "Скрипка играет" "Метель", "Море вечернее" и другие. А в них вы найдете такие интересные украинские слова:
ґонорові – горді (діал.);
величава;
трембіта;
коровай;
частувати;
хміль;
засвіту;
боронити;
"Это моя Украина" – Василий Зинкевич ("Новый день над Украиной"): видео
- світлиця;
завше;
птиці;
вишиття;
задума;
розмай;
прочинити;
обрус;
далеч;
забриніли;
потому;
змовкнути;
затямити;
"Мамина светлица" – Василий Зинкевич (1980): видео
водограй;
бистра;
красна;
Обратите внимание! В украинском языке есть слово "красний". Но означает оно не "красный", а "красивый, замечательный".
"Водограй" – Василий Зинкевич, София Ротару и ВИА Смеричка: видео
небокрай;
розмай;
діброви;
печаль;
заметіль;
лину;
Василий Зинкевич – "Забудь печаль" (1972): видео
вечорове;
зостатись;
прозирнути;
зронити;
журба.
И это далеко не все волшебные украинские слова, которые наполняли песни легендарного украинского певца. А чтобы лучше понять их значение, стоит прослушать песни легендарного артиста.
Какими мелодичными словами поражал в песнях легендарный Ивасюк?
Творчество легендарного композитора и певца Владимира Ивасюка уже заслуженно стало национальным достоянием украинского народа.
Его легендарную "Червону руту" поют на концертах меломаны, на стадионах футбольные фанаты и в кругу родных во время застолья. А тексты его песен поражают до глубины души и сегодня.
24 Канал ранее рассказывал, какие колоритные слова есть в песнях легендарного Ивасюка. Это, в частности, такие: квіт, спомин, повен зелен, бриніти, вдалині и другие.