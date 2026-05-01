Национальная легенда Украины: какие волшебные слова "спрятались" в песнях Василия Зинкевича

1 мая свой день рождения празднует Национальная музыкальная легенда Украины Василий Зинкевич. Маэстро исполнился 81 год.

К теме Эстет, который опередил Swarovski: чем занимался Василий Зинкевич до того, как стал популярным

Что известно о Василии Зинкевиче и его творчестве?

Творчество Василия Зинкевича стало частью украинской национальной идентичности. Родился он в Хмельницкой области и воспитал своими песнями не одно поколение украинцев.

Василий Зинкевич вместе с Назарием Яремчуком были солистами и звездами легендарного ансамбля "Смеричка", который до неузнаваемости изменил историю украинской музыки. Важной страницей биографии легенды – как и всей украинской культуры – стало исполнение "Червоной руты" в финале "Песни года-1971" в Москве. Это выступление прославило Яремчука, Зинкевича и Ивасюка на весь тогдашний Советский Союз.

Яремчук, Зинкевич и Ивасюк исполняют "Червону руту": видео

В общем Василия Зинкевича, как и Назария Яремчука и Владимира Ивасюка, можно назвать целой эпохой в истории украинской культуры.



Василий Зинкевич, Владимир Ивасюк, Назарий Яремчук / Фото: Збруч

Не все знают, что Зинкевич был и замечательным танцовщиком и дизайнером. Несколько танцев в его постановке вошли в Золотой фонд украинского искусства, а разработанные им костюмы экспонировали на выставках в Париже, пишет Суспильное. Также он был новатором в моде.

В 1970-1980-е не слышали о стразах Сваровски, а Василий Иванович уже украшал одежду музыкантов искусственными камнями,

– рассказывал коллега Зинкевича Дмитрий Гершензон.

За свое творчество Зинкевич получил немало наград. Он почетный гражданин Луцка, имеет звание Героя Украины, Государственную премию Шевченко, свою звезду на "Аллее звезд" в Киеве и немалое количество других наград.

20 августа 2025 года в Киеве состоялась церемония награждения премией Национальная легенда Украины. Одним из ее лауреатов стал народный артист Украины Василий Зинкевич.

Василий Зинкевич младший и Василий Зинкевич / Фото: president.gov.ua

Интересно 5 легендарных песен Василия Зинкевича, на которых выросли целые поколения

Какие красивые слова можно найти в песнях Зинкевича?

Среди самых известных песен Василия Зинкевича – "Это моя Украина", "Червона рута", "Забудь печаль", "Скрипка играет" "Метель", "Море вечернее" и другие. А в них вы найдете такие интересные украинские слова:

ґонорові – горді (діал.);

величава;

трембіта;

коровай;

частувати;

хміль;

засвіту;

боронити;

"Это моя Украина" – Василий Зинкевич ("Новый день над Украиной"): видео

світлиця;

завше;

птиці;

вишиття;

задума;

розмай;

прочинити;

обрус;

далеч;

забриніли;

потому;

змовкнути;

затямити;

"Мамина светлица" – Василий Зинкевич (1980): видео

водограй;

бистра;

красна;

Обратите внимание! В украинском языке есть слово "красний". Но означает оно не "красный", а "красивый, замечательный".

"Водограй" – Василий Зинкевич, София Ротару и ВИА Смеричка: видео

небокрай;

розмай;

діброви;

печаль;

заметіль;

лину;

Василий Зинкевич – "Забудь печаль" (1972): видео

вечорове;

зостатись;

прозирнути;

зронити;

журба.

И это далеко не все волшебные украинские слова, которые наполняли песни легендарного украинского певца. А чтобы лучше понять их значение, стоит прослушать песни легендарного артиста.

К теме "Эй вы, стожары!": что означает благозвучное слово из песни легендарного Назария Яремчука

Какими мелодичными словами поражал в песнях легендарный Ивасюк?

Творчество легендарного композитора и певца Владимира Ивасюка уже заслуженно стало национальным достоянием украинского народа.

Его легендарную "Червону руту" поют на концертах меломаны, на стадионах футбольные фанаты и в кругу родных во время застолья. А тексты его песен поражают до глубины души и сегодня.

24 Канал ранее рассказывал, какие колоритные слова есть в песнях легендарного Ивасюка. Это, в частности, такие: квіт, спомин, повен зелен, бриніти, вдалині и другие.