Лисовой рассказал о договоренностях Украины и Венгрии в сфере образования
Глава МОН Украины Оксен Лисовой заявил, что диалог с правительством Венгрии относительно прав национальных меньшинств был положительным. При этом есть хорошие результаты в сфере образования.
Об этом чиновник сказал журналистам в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина". Также уточнил, что для Украины означают достигнутые с Венгрией договоренности в сфере образования.
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Что говорит Лисовой о договоренностях?
Чиновник заявил, что они очень ценят изменение политической риторики венгерского правительства и готовность поддержать Украину на ее пути в ЕС.
Мы фиксируем хороший результат наших договоренностей. Для Украины это не означает ничего нового. Наши принципы остаются теми же. Мы поддерживаем национальные сообщества, развитие их культуры, образования, возможности их самореализации в нашей стране, пользуясь и языками национальных сообществ,
– сообщил министр.
И добавил, что наше государство – многонациональное и заинтересовано в том, чтобы все граждане имели максимально комфортные условия.
Мы обеспечиваем функционирование школ, Украина финансирует школы с венгерским, румынским, польским, словацким, болгарским языками обучения и многими другими, выдает учебники, и будет эти возможности сохранять и расширять,
– считает чиновник.
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Что известно о договоренностях Украины и Венгрии?
- Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что между Киевом и Будапештом удалось достичь договоренности относительно прав национальных меньшинств в Украине. При этом назвал это огромной новостью.
- По его словам, достигли полной договоренности по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав ста тысяч людей венгерского меньшинства.
- Украина согласилась, в частности, восстановить систему школ национальных меньшинств. Венгерский язык будут свободно использовать не только в образовательном процессе, но и во всех сферах школьной коммуникации. А еще венгерскую символику – гимн, флаг, надписи в школах. Документы можно будет вести на венгерском, как и заполнять на нем свидетельства и аттестаты. Выпускные и вступительные экзамены можно будет сдавать на венгерском. А перечень обязательных предметов, которые преподают в школе на украинском, можно будет расширять только с предварительного согласия родителей.