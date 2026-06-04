Лисовой рассказал о договоренностях Украины и Венгрии в сфере образования

Глава МОН Украины Оксен Лисовой заявил, что диалог с правительством Венгрии относительно прав национальных меньшинств был положительным. При этом есть хорошие результаты в сфере образования.

Об этом чиновник сказал журналистам в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина". Также уточнил, что для Украины означают достигнутые с Венгрией договоренности в сфере образования.

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Что говорит Лисовой о договоренностях?

Чиновник заявил, что они очень ценят изменение политической риторики венгерского правительства и готовность поддержать Украину на ее пути в ЕС.

Мы фиксируем хороший результат наших договоренностей. Для Украины это не означает ничего нового. Наши принципы остаются теми же. Мы поддерживаем национальные сообщества, развитие их культуры, образования, возможности их самореализации в нашей стране, пользуясь и языками национальных сообществ,

– сообщил министр.

И добавил, что наше государство – многонациональное и заинтересовано в том, чтобы все граждане имели максимально комфортные условия.

Мы обеспечиваем функционирование школ, Украина финансирует школы с венгерским, румынским, польским, словацким, болгарским языками обучения и многими другими, выдает учебники, и будет эти возможности сохранять и расширять,

– считает чиновник.

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Что известно о договоренностях Украины и Венгрии?