Не "Вена": как правильно назвать город, где пройдет Евровидение-2026

Не только в названиях стран допускают ошибки, называя их на русский манер. Есть несколько городов, в частности – столиц, в которых допускаются ошибки при произношении на украинском.

Как называть правильно на украинском столицу Австрии, вместо "Вєна", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как называть на украинском столицу Австрии?

Через несколько дней – 16 мая, состоится важное для Европы музыкальное событие – Евровидение-2026, его ждут и готовятся. Но в названии города, где пройдет мероприятие, кое-где допускают ошибку, называя его "Вена".

Однако, на украинском название столицы Австрии называется – Відень и именно так фиксируют название украинские словари и официальные источники.

Это типичная ситуации, когда название страны или города в каждом языке имеет свое звучание. В украинском языке немецкий город немецкий город Wien, стал – Віднем. Такие ситуации возникают из-за того, что за основу взято разное происхождение слова.

Немецкое название города Wien происходит от одноименного названия реки, поселение на берегу которой упомянуто в 881 году.

В древневерхненемецком языке название звучит как – Wenia, а его корни в кельтском слове – Vedunia, которое переводится как "лесной ручей".

Именно кельтскую основу названия города переняли славянские языки:

на польском – Wiedeń

Wiedeń на чешском – Vídeň

Vídeň на словацком – Viedeň.

Из основы "Wenia" происходят названия английский и итальянский – Vienna, испанский – Viena, французский – Vienne, болгарский – Виена, белорусский и русский – Вена.

Названия столицы на разных языках

Интересно, что похожие по звучанию слова есть во многих языках, в известной соцсети Reddit даже завязался немалый диалог, какие еще слова созвучны с названием столицы Австрии и что они означают.

Но когда мы говорим о международных событиях, важно употреблять правильные украинские названия городов. Ведь каждая калька или неудачная адаптация чужеязычного слова может искажать нашу языковую традицию. В публичных текстах, медиа и образовательных материалах следует последовательно использовать именно – "Відень".

Когда пройдет Евровидение-2026 в Вене?

Напомним, что юбилейное 70-е Евровидение пройдет в городе Вена. Это уже третий раз, когда Вена принимает Евровидение (ранее – 1967 и 2015 годы).

Конкурс пройдет в многофункциональной арене Wiener Stadthalle с двумя полуфиналами 12 и 14 мая и гранд-финалом – 16 мая 2026 года.

В этом году в песенном конкурсе будет участвовать 35 стран

Названия городов – это не мелочь, а часть нашей языковой идентичности. Когда мы говорим о Евровидении-2026, правильно говорить: "Фінал відбудеться у Відні".